Orgasmo durante pilates? Influencer relata episódio e ciência explica reação do corpo

Caso de Sarah Lloyd chama atenção para fenômeno já estudado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:03

Sarah Lloyd
Sarah Lloyd Crédito: Reprodução

Acostumada a rotinas intensas de treino e participante de ultramaratonas, a influencer e modelo fitness australiana Sarah Lloyd afirma ter vivido uma situação inesperada durante uma aula de pilates. Aos 25 anos, ela contou aos seguidores que precisou interromper o exercício após perceber quando atingia um orgasmo involuntário ao fazer elevações de perna.

Com mais de 131 mil seguidores no Instagram, Sarah disse ter sido surpreendida pelas sensações durante o treino focado no abdômen.

“Estávamos fazendo elevações de perna e, depois de umas dez repetições, comecei a sentir um formigamento no corpo. Eu estava suando e sentia uma sensação parecida com a que normalmente tenho na cama. Pensei: 'Com certeza não é assim que deveria ser a sensação, né?'”.

Ao perceber o que estava acontecendo, ela decidiu parar imediatamente o exercício. “Quando percebi que o clímax estava chegando, entrei em pânico e tive de parar. Não sei se minha respiração ofegante me entregou”, contou.

Segundo a modelo, desde então ela evita repetir o movimento durante as aulas. “O pior é quando estou numa aula de Pilates e eles mandam eu fazer elevações de perna. Simplesmente tenho que recusar. Não consigo fazer, senão literalmente tenho um orgasmo”, afirmou.

Os segredos do pilates

O pilates ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
O pilates é ideal para quem deseja envelhecer com autonomia (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
É importante manter uma rotina regular no pilates (Imagem: metamorworks | Shutterstock) por Imagem: metamorworks | Shutterstock
Praticar yoga ou pilates melhora a flexibilidade e fortalece os músculos (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
O pilates é eficaz na redução da dor associada à artrose do joelho e osteoporose (Imagem: GingerKitten | Shutterstock) por Imagem: GingerKitten | Shutterstock
Movimentos simples e de baixo impacto do pilates podem melhorar dores no joelho (Imagem: PH888 | Shutterstock) por Imagem: PH888 | Shutterstock
O pilates se destaca por seu impacto positivo no bem-estar mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Alguns exercícios de pilates podem ser feitos em casa (Imagem: Petr Smagin | Shutterstock) por Imagem: Petr Smagin | Shutterstock
O pilates pode ser praticado em casa ou em estúdios especializados (Imagem: Photology1971 | Shutterstock) por Imagem: Photology1971 | Shutterstock
O pilates ajuda a deixar o corpo mais resistente para o Carnaval (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock
A prática do pilates promove o bem-estar físico e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
O exercício da prancha fortalece o core, os ombros e os glúteos (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
O pilates complementa a prática de diversas modalidades de esporte (Imagem: PeopleImages.com - Y | Shutterstock) por
[Edicase]O exercício ‘the teaser’ alinha a coluna e fortalece os quadris (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
A prática do pilates melhora a qualidade de vida das mulheres (Imagem: Divulgação | Pure Pilates) por
Praticar pilates traz inúmeros benefícios para o corpo (Imagem: Fizkes | Shutterstock) por
1 de 17
O pilates ajuda a manter o peso saudável e a prevenir doenças crônicas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

O episódio chamou atenção para um fenômeno já estudado por especialistas e conhecido como “coregasmo”, orgasmo provocado por exercícios físicos que exigem bastante da musculatura abdominal e da região pélvica.

A pesquisadora Debby Herbenick, autora do livro The Coregasm Workout, afirma que esses casos são incomuns, mas não raros. Em pesquisa publicada em 2011, 23,4% das mulheres entrevistadas relataram já ter alcançado orgasmo durante atividades físicas, principalmente em exercícios abdominais. Outras apontaram corrida, escalada, musculação e ioga como situações em que a sensação também ocorreu.

Já quando se considera apenas o prazer sexual sem necessariamente chegar ao orgasmo, o índice sobe para 46,4%. Entre as atividades mais citadas estão bicicleta ergométrica, musculação e exercícios abdominais.

Especialistas explicam que o exercício aumenta a liberação de hormônios ligados ao bem-estar, como serotonina e endorfina, além de elevar o fluxo sanguíneo na região pélvica. A contração repetida dos músculos abdominais e a fadiga muscular também podem contribuir para o surgimento das sensações.

Registros do fenômeno existem há décadas. Em 1953, o sexólogo Alfred Kinsey já mencionava casos semelhantes em estudo sobre comportamento sexual feminino.

Além do episódio inusitado, especialistas destacam que atividades como o pilates trazem benefícios para a vida sexual, ao melhorar respiração, flexibilidade, força e o controle muscular da região pélvica, fatores que podem contribuir para o prazer íntimo fora das academias.

