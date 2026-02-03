'COREGASMO'

Orgasmo durante pilates? Influencer relata episódio e ciência explica reação do corpo

Caso de Sarah Lloyd chama atenção para fenômeno já estudado

Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:03

Sarah Lloyd Crédito: Reprodução

Acostumada a rotinas intensas de treino e participante de ultramaratonas, a influencer e modelo fitness australiana Sarah Lloyd afirma ter vivido uma situação inesperada durante uma aula de pilates. Aos 25 anos, ela contou aos seguidores que precisou interromper o exercício após perceber quando atingia um orgasmo involuntário ao fazer elevações de perna.

Com mais de 131 mil seguidores no Instagram, Sarah disse ter sido surpreendida pelas sensações durante o treino focado no abdômen.

“Estávamos fazendo elevações de perna e, depois de umas dez repetições, comecei a sentir um formigamento no corpo. Eu estava suando e sentia uma sensação parecida com a que normalmente tenho na cama. Pensei: 'Com certeza não é assim que deveria ser a sensação, né?'”.

Ao perceber o que estava acontecendo, ela decidiu parar imediatamente o exercício. “Quando percebi que o clímax estava chegando, entrei em pânico e tive de parar. Não sei se minha respiração ofegante me entregou”, contou.

Segundo a modelo, desde então ela evita repetir o movimento durante as aulas. “O pior é quando estou numa aula de Pilates e eles mandam eu fazer elevações de perna. Simplesmente tenho que recusar. Não consigo fazer, senão literalmente tenho um orgasmo”, afirmou.

O episódio chamou atenção para um fenômeno já estudado por especialistas e conhecido como “coregasmo”, orgasmo provocado por exercícios físicos que exigem bastante da musculatura abdominal e da região pélvica.

A pesquisadora Debby Herbenick, autora do livro The Coregasm Workout, afirma que esses casos são incomuns, mas não raros. Em pesquisa publicada em 2011, 23,4% das mulheres entrevistadas relataram já ter alcançado orgasmo durante atividades físicas, principalmente em exercícios abdominais. Outras apontaram corrida, escalada, musculação e ioga como situações em que a sensação também ocorreu.

Já quando se considera apenas o prazer sexual sem necessariamente chegar ao orgasmo, o índice sobe para 46,4%. Entre as atividades mais citadas estão bicicleta ergométrica, musculação e exercícios abdominais.

Especialistas explicam que o exercício aumenta a liberação de hormônios ligados ao bem-estar, como serotonina e endorfina, além de elevar o fluxo sanguíneo na região pélvica. A contração repetida dos músculos abdominais e a fadiga muscular também podem contribuir para o surgimento das sensações.

Registros do fenômeno existem há décadas. Em 1953, o sexólogo Alfred Kinsey já mencionava casos semelhantes em estudo sobre comportamento sexual feminino.