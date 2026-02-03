O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:00
O ano pode ter começado difícil financeiramente para alguns signos, mas o momento é de mudança a partir desta terça-feira (3). Projetos de trabalho voltam a caminhar, bons investimentos e até mesmo dinheiro inesperado podem acontecer. Confira previsão de João Bidu para Touro, Leão e Sagitário:
O mês de fevereiro promete mais dinamismo e algumas viradas financeiras. Contando com criatividade, imaginação e inovação, tem tudo pra pensar fora da caixinha e prosperar. Os astros transitando pela 10ª Casa e o Eclipse Solar do dia 17 de fevereiro estimulam uma guinada na vida profissional neste mês. Tudo indica que vai se sentir pronto(a) para sair da zona de conforto e se abrir para novas oportunidades, experiências e propósitos.
Os signos no trabalho
Será que a grana vem? Se depender dos astros, os pixes devem cair na conta, especialmente por parcerias, comissões, bônus ou finanças compartilhadas. O período é oportuno para renegociar dívidas, recuperar dinheiro emprestado e quitar pendências. O mês de fevereiro tende a começar emperrado, mas logo a vibe muda. Após o dia 3, pode ser a hora de buscar estabilidade e se reinventar, olhando para profissões inovadoras que estão surgindo. Também aguarde por mudanças em seus projetos, ambições, carreira ou área de atuação.
Com a mente antenada e o poder de persuasão afiado, ideias inovadoras prometem virar grana extra, conversas rendem oportunidade e você tende a vender seu peixe. Os primeiros dias podem ser desafiadores, mas já nesta terça, a energia muda e os humilhados devem ser exaltados. Reinventar-se não costuma ser um problema para o seu signos e tudo indica que abraçará novas oportunidades que surgirem com força.