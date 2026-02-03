SIGNOS

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

O dinheiro virá de várias formas, mas é importante cautela

Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos terão prosperidade e dinheiro virá de formas diferentes Crédito: Imagem gerada por IA

O ano pode ter começado difícil financeiramente para alguns signos, mas o momento é de mudança a partir desta terça-feira (3). Projetos de trabalho voltam a caminhar, bons investimentos e até mesmo dinheiro inesperado podem acontecer. Confira previsão de João Bidu para Touro, Leão e Sagitário:

Touro

O mês de fevereiro promete mais dinamismo e algumas viradas financeiras. Contando com criatividade, imaginação e inovação, tem tudo pra pensar fora da caixinha e prosperar. Os astros transitando pela 10ª Casa e o Eclipse Solar do dia 17 de fevereiro estimulam uma guinada na vida profissional neste mês. Tudo indica que vai se sentir pronto(a) para sair da zona de conforto e se abrir para novas oportunidades, experiências e propósitos.

Leão

Será que a grana vem? Se depender dos astros, os pixes devem cair na conta, especialmente por parcerias, comissões, bônus ou finanças compartilhadas. O período é oportuno para renegociar dívidas, recuperar dinheiro emprestado e quitar pendências. O mês de fevereiro tende a começar emperrado, mas logo a vibe muda. Após o dia 3, pode ser a hora de buscar estabilidade e se reinventar, olhando para profissões inovadoras que estão surgindo. Também aguarde por mudanças em seus projetos, ambições, carreira ou área de atuação.

