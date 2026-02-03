Acesse sua conta
O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

O dinheiro virá de várias formas, mas é importante cautela

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos terão prosperidade e dinheiro virá de formas diferentes
Signos terão prosperidade e dinheiro virá de formas diferentes Crédito: Imagem gerada por IA

O ano pode ter começado difícil financeiramente para alguns signos, mas o momento é de mudança a partir desta terça-feira (3). Projetos de trabalho voltam a caminhar, bons investimentos e até mesmo dinheiro inesperado podem acontecer. Confira previsão de João Bidu para Touro, Leão e Sagitário:

Touro

O mês de fevereiro promete mais dinamismo e algumas viradas financeiras. Contando com criatividade, imaginação e inovação, tem tudo pra pensar fora da caixinha e prosperar. Os astros transitando pela 10ª Casa e o Eclipse Solar do dia 17 de fevereiro estimulam uma guinada na vida profissional neste mês. Tudo indica que vai se sentir pronto(a) para sair da zona de conforto e se abrir para novas oportunidades, experiências e propósitos.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Leão

Será que a grana vem? Se depender dos astros, os pixes devem cair na conta, especialmente por parcerias, comissões, bônus ou finanças compartilhadas. O período é oportuno para renegociar dívidas, recuperar dinheiro emprestado e quitar pendências. O mês de fevereiro tende a começar emperrado, mas logo a vibe muda. Após o dia 3, pode ser a hora de buscar estabilidade e se reinventar, olhando para profissões inovadoras que estão surgindo. Também aguarde por mudanças em seus projetos, ambições, carreira ou área de atuação.

Sagitário

Com a mente antenada e o poder de persuasão afiado, ideias inovadoras prometem virar grana extra, conversas rendem oportunidade e você tende a vender seu peixe. Os primeiros dias podem ser desafiadores, mas já nesta terça, a energia muda e os humilhados devem ser exaltados. Reinventar-se não costuma ser um problema para o seu signos e tudo indica que abraçará novas oportunidades que surgirem com força.

Tags:

Signos Astrologia

