David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

Muso da escola de Duque de Caxias levou a situação com bom humor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:51

David Brazil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem estava na Marquês de Sapucaí no último ensaio técnico da Grande Rio presenciou uma cena digna de Carnaval raiz: brilho, chuva, empolgação… e uma peruca que não resistiu à animação. O protagonista do momento foi David Brazil, muso da escola, que acabou ficando "careca" no meio da avenida, mas sem perder o bom humor.

Tudo aconteceu quando David interagia com o público, colado à grade, posando para fotos e distribuindo simpatia. Em meio aos abraços, ele passou a mão pela cabeça, por baixo do boné, e pronto: a lace se soltou ali mesmo, em plena Sapucaí. Por sorte, duas fãs conseguiram segurar a peruca antes que ela desaparecesse de vez no meio da multidão.

Sem interromper a folia, David seguiu desfilando com a peça na mão, arrancando risadas de quem acompanhava a cena. O episódio, claro, não demorou a ganhar as redes sociais. O próprio artista tratou de postar um vídeo do momento, levando tudo na esportiva. Na legenda, a provocação bem-humorada: "Qual foi, mané?". De fundo, um áudio que resumiu a situação: "Roubaram meu cabelo!".

Mais tarde, David explicou melhor o que aconteceu e revelou que o acessório, avaliado em cerca de R$ 7 mil, não resistiu à combinação de chuva e empolgação do público. Segundo ele, o desfecho já era quase previsível. "Eu não paro quieto, tenho que dormir de touca. Essa lace é uma confusão. Com chuva então… eu já estava até pressentindo que ia cair", contou, rindo.

O promoter ainda relatou que, no meio da animação, alguém acabou puxando o cabelo sem querer, e a peruca virou a verdadeira estrela da noite. Para minimizar o estrago, David recorreu ao boné e seguiu curtindo o ensaio normalmente. A lace, no entanto, se perdeu pelo caminho.