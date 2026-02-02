Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:57
Há datas que marcam para sempre e 2 de fevereiro é uma delas para Lexa. Exatamente um ano depois de dar à luz Sofia, sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, a cantora usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à bebê, que morreu apenas três dias após nascer.
Em um longo e sensível texto publicado no Instagram, Lexa abriu o coração e falou sobre a transformação que viveu desde então. "Há um ano eu dava à luz. Ela nasceu mexendo muito, curiosa, uma bonequinha", escreveu. Segundo a cantora, o dia que deveria ser de festa hoje carrega outro significado. "Era para ter festinha, mas tenho certeza que a festa no céu está acontecendo."
Lexa afirmou que a maternidade, ainda que breve, mudou completamente sua forma de ver a vida. "Tudo mudou a partir daquele dia. Te gerar foi a coisa mais linda que eu vivi. Te carregar nos braços foi a minha maior emoção", desabafou. Ela também falou sobre o desafio de conviver com o luto. "Essa dor não é fácil, mas fui aprendendo com o tempo. Eu me esforço, juro."
A cantora revelou que encontrou na fé um caminho para seguir em frente. "Hoje eu só agradeço. Não questiono mais. Aprendi a ressignificar tudo", escreveu, emocionando seguidores. "Filha, eu sei que no final vamos nos reencontrar. Te amo com toda a força do meu ser."
Durante a gravidez, Lexa enfrentou um quadro grave de pré-eclâmpsia, condição que coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que chegou a ouvir dos médicos que, na medicina, a prioridade sempre é salvar a mãe. "Eu falei que iria até o meu limite. E fui. Beirei a morte tentando salvar minha filha", relembrou.
A gestação foi anunciada em outubro, três meses após a descoberta. Segundo Lexa, a gravidez foi planejada e muito desejada. "Foi um sonho pensado, querido e mentalizado. Eu queria muito", contou. Desde o início, ela seguiu o pré-natal rigorosamente e manteve a rotina profissional, incluindo shows e ensaios como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, sempre com autorização médica.
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia
Apesar dos exames iniciais estarem dentro do esperado, um detalhe chamou a atenção da equipe médica: a pressão arterial. Um exame específico apontou alto risco para pré-eclâmpsia. Com 24 semanas de gestação, Lexa foi internada na Maternidade Santa Joana, em São Paulo, onde passou 17 dias, quatro deles na UTI.
O diagnóstico foi de síndrome HELLP, uma das formas mais graves da pré-eclâmpsia, que pode levar à morte. "Eu lutava semana a semana para segurar a gestação, porque cada dia a mais era uma chance de vida para a minha filha", contou.
Um ano depois, a dor ainda existe, mas vem acompanhada de aprendizado, fé e amor eterno, um amor que, segundo Lexa, jamais deixará de existir.