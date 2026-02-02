Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Cantora relembra a chegada da primogênita, que morreu três dias após o parto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:57

Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Há datas que marcam para sempre e 2 de fevereiro é uma delas para Lexa. Exatamente um ano depois de dar à luz Sofia, sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, a cantora usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à bebê, que morreu apenas três dias após nascer.

Em um longo e sensível texto publicado no Instagram, Lexa abriu o coração e falou sobre a transformação que viveu desde então. "Há um ano eu dava à luz. Ela nasceu mexendo muito, curiosa, uma bonequinha", escreveu. Segundo a cantora, o dia que deveria ser de festa hoje carrega outro significado. "Era para ter festinha, mas tenho certeza que a festa no céu está acontecendo."

Lexa afirmou que a maternidade, ainda que breve, mudou completamente sua forma de ver a vida. "Tudo mudou a partir daquele dia. Te gerar foi a coisa mais linda que eu vivi. Te carregar nos braços foi a minha maior emoção", desabafou. Ela também falou sobre o desafio de conviver com o luto. "Essa dor não é fácil, mas fui aprendendo com o tempo. Eu me esforço, juro."

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Imagem - 'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

A cantora revelou que encontrou na fé um caminho para seguir em frente. "Hoje eu só agradeço. Não questiono mais. Aprendi a ressignificar tudo", escreveu, emocionando seguidores. "Filha, eu sei que no final vamos nos reencontrar. Te amo com toda a força do meu ser."

Durante a gravidez, Lexa enfrentou um quadro grave de pré-eclâmpsia, condição que coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que chegou a ouvir dos médicos que, na medicina, a prioridade sempre é salvar a mãe. "Eu falei que iria até o meu limite. E fui. Beirei a morte tentando salvar minha filha", relembrou.

A gestação foi anunciada em outubro, três meses após a descoberta. Segundo Lexa, a gravidez foi planejada e muito desejada. "Foi um sonho pensado, querido e mentalizado. Eu queria muito", contou. Desde o início, ela seguiu o pré-natal rigorosamente e manteve a rotina profissional, incluindo shows e ensaios como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, sempre com autorização médica.

Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia

Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia por Reprodução/Redes Sociais
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia por Reprodução/Redes Sociais
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia por Reprodução/Redes Sociais
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia por Reprodução/Redes Sociais
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia por Reprodução/Redes Sociais
Lexa e Ricardo Vianna se casaram nesta sexta-feira (10) por Reprodução / Instagram
Lexa e Ricardo Vianna se casaram nesta sexta-feira (10) por Reprodução / Instagram
Lexa e Ricardo Vianna se casaram nesta sexta-feira (10) por Reprodução / Instagram
Casamento de Lexa e Ricardo Vianna por Reprodução | Redes Sociais
Lexa em relato sensível por Reprodução
Lexa por Reprodução
Lexa perdeu a filha Sofia por Reprodução
Lexa perdeu sua filha Sofia por Reprodução
Lexa por Reprodução
1 de 14
Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lexa cumpre promessa feita no parto da filha e celebra momento especial em Orlando

Durante casamento, Lexa e Ricardo fazem homenagem emocionante à filha que morreu prematura

Lexa retorna aos palcos após morte da filha: 'Achei que seria incapaz de voltar'

Lexa chora ao ouvir pela primeira vez música feita para filha que faleceu; 'Não sei explicar'

Lexa desabafa sobre puerpério sem a filha: 'Cicatrizes sem a recompensa'

Apesar dos exames iniciais estarem dentro do esperado, um detalhe chamou a atenção da equipe médica: a pressão arterial. Um exame específico apontou alto risco para pré-eclâmpsia. Com 24 semanas de gestação, Lexa foi internada na Maternidade Santa Joana, em São Paulo, onde passou 17 dias, quatro deles na UTI.

O diagnóstico foi de síndrome HELLP, uma das formas mais graves da pré-eclâmpsia, que pode levar à morte. "Eu lutava semana a semana para segurar a gestação, porque cada dia a mais era uma chance de vida para a minha filha", contou.

Um ano depois, a dor ainda existe, mas vem acompanhada de aprendizado, fé e amor eterno, um amor que, segundo Lexa, jamais deixará de existir.

Leia mais

Imagem - 17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

Imagem - Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Melody é internada às pressas em São Paulo após passar mal e cancela shows

Imagem - Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Tags:

Cantora Lexa Luto Filha Perda

Mais recentes

Imagem - Naiane fica revoltada com dueto de João Raul e Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-fevereiro (2 de fevereiro)

Naiane fica revoltada com dueto de João Raul e Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-fevereiro (2 de fevereiro)
Imagem - O que tem no novo planeta que faz os cientistas suspeitarem de vida fora da Terra

O que tem no novo planeta que faz os cientistas suspeitarem de vida fora da Terra
Imagem - O que é seu vai voltar: Lua em Leão traz paixão intensa e magnetismo para 4 signos nesta segunda (2 de fevereiro)

O que é seu vai voltar: Lua em Leão traz paixão intensa e magnetismo para 4 signos nesta segunda (2 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago neste mês; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago neste mês; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Dia de Iemanjá é feriado em Salvador? Veja o que diz a lei
03

Dia de Iemanjá é feriado em Salvador? Veja o que diz a lei

Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)
04

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)