Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Cantora relembra a chegada da primogênita, que morreu três dias após o parto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:57

Lexa lembra um ano do nascimento da filha, Sofia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Há datas que marcam para sempre e 2 de fevereiro é uma delas para Lexa. Exatamente um ano depois de dar à luz Sofia, sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, a cantora usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à bebê, que morreu apenas três dias após nascer.

Em um longo e sensível texto publicado no Instagram, Lexa abriu o coração e falou sobre a transformação que viveu desde então. "Há um ano eu dava à luz. Ela nasceu mexendo muito, curiosa, uma bonequinha", escreveu. Segundo a cantora, o dia que deveria ser de festa hoje carrega outro significado. "Era para ter festinha, mas tenho certeza que a festa no céu está acontecendo."

Lexa afirmou que a maternidade, ainda que breve, mudou completamente sua forma de ver a vida. "Tudo mudou a partir daquele dia. Te gerar foi a coisa mais linda que eu vivi. Te carregar nos braços foi a minha maior emoção", desabafou. Ela também falou sobre o desafio de conviver com o luto. "Essa dor não é fácil, mas fui aprendendo com o tempo. Eu me esforço, juro."

A cantora revelou que encontrou na fé um caminho para seguir em frente. "Hoje eu só agradeço. Não questiono mais. Aprendi a ressignificar tudo", escreveu, emocionando seguidores. "Filha, eu sei que no final vamos nos reencontrar. Te amo com toda a força do meu ser."

Durante a gravidez, Lexa enfrentou um quadro grave de pré-eclâmpsia, condição que coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que chegou a ouvir dos médicos que, na medicina, a prioridade sempre é salvar a mãe. "Eu falei que iria até o meu limite. E fui. Beirei a morte tentando salvar minha filha", relembrou.

A gestação foi anunciada em outubro, três meses após a descoberta. Segundo Lexa, a gravidez foi planejada e muito desejada. "Foi um sonho pensado, querido e mentalizado. Eu queria muito", contou. Desde o início, ela seguiu o pré-natal rigorosamente e manteve a rotina profissional, incluindo shows e ensaios como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, sempre com autorização médica.

Apesar dos exames iniciais estarem dentro do esperado, um detalhe chamou a atenção da equipe médica: a pressão arterial. Um exame específico apontou alto risco para pré-eclâmpsia. Com 24 semanas de gestação, Lexa foi internada na Maternidade Santa Joana, em São Paulo, onde passou 17 dias, quatro deles na UTI.

O diagnóstico foi de síndrome HELLP, uma das formas mais graves da pré-eclâmpsia, que pode levar à morte. "Eu lutava semana a semana para segurar a gestação, porque cada dia a mais era uma chance de vida para a minha filha", contou.