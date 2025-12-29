Lexa cumpre promessa feita no parto da filha e celebra momento especial em Orlando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 20:59
Lexa emocionou os seguidores ao revelar que finalmente realizou uma promessa feita à sua médica, Camila Martin, ainda na sala de parto da sua filha, Sofia, que nasceu prematuramente e morreu poucos dias depois, em fevereiro. A cantora compartilhou fotos e relatos de uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, onde passou o Natal com familiares e com a equipe médica envolvida no parto.
Segundo Lexa, na ocasião do parto ela pediu à médica que, se tudo desse certo, elas passassem o Natal juntas na Disney com a bebê. A médica concordou com carinho, e a artista disse que, por um tempo, chegou a pensar em desistir de cumprir a promessa. “Deus, sempre amoroso, devolveu a alegria pro meu coração… e tudo mudou”, escreveu a cantora ao celebrar que o desejo foi realizado em família.
Lexa e Eduardo Vianna se casaram
Nas fotos publicadas no Instagram aparecem momentos de lazer com a família e a médica, inclusive um registro de oração em um santuário em Orlando, simbolizando fé, superação e gratidão pela experiência vivida, mesmo após o luto pela perda de Sofia.
A artista finalizou agradecendo pela companhia dos entes queridos, pela presença da médica e pela força espiritual que a ajudou a seguir em frente após um ano de desafios intensos.