MÁGOA?

Manuela Dias ignora Taís Araújo em homenagem a Vale Tudo e web reage com críticas

Ausência da protagonista em post da autora levanta debate sobre bastidores, apagamento e polêmicas do remake

Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:20

Web reage após Taís Araújo ficar fora de post de Manuela Dias sobre Vale Tudo Crédito: Reprodução

O que era para ser uma celebração virou combustível para uma nova controvérsia. Um post de Manuela Dias em balanço do ano de 2025 acabou provocando forte reação nas redes sociais após a ausência de Taís Araújo nas fotos compartilhadas pela autora. A atriz é a protagonista do remake de Vale Tudo e interpreta Raquel Acioly, personagem central da trama das nove da Globo.

Na publicação, Manuela reuniu registros ao lado de nomes como Débora Bloch, Carolina Dieckmann, Alexandre Nero, Cauã Reymond, Ricardo Theodoro, Belize Pombal, Jéssica Marques e Breno Ferreira. Em uma das imagens, parte do elenco aparece reunida. Ainda assim, Taís não surge em nenhum momento, detalhe que não passou despercebido pelo público.

Taís Araujo 1 de 16

A repercussão foi imediata. Seguidores questionaram a ausência da protagonista e resgataram polêmicas que marcaram os bastidores do remake ao longo do ano. Durante a exibição da novela, Taís Araújo chegou a demonstrar insatisfação com os rumos de sua personagem, especialmente após a decisão do roteiro de fazer Raquel retornar à pobreza depois de um arco de ascensão profissional. Na época, informações de bastidores apontaram que a atriz teria levado suas queixas ao setor de Compliance da emissora.

Na legenda do post, Manuela Dias fez um agradecimento entusiasmado ao ano vivido. “2025 valeu por uma década de tantos desafios, aprendizados e realizações. Ano de Vale Tudo e estreia de Malês. Parceiros novos e reafirmação de antigas parcerias”, escreveu. A autora também exaltou o diretor Paulinho Silvestrini, a produtora Lu Monteiro e classificou o elenco como “um sonho”, além de agradecer à cúpula da Globo pelo convite para adaptar o clássico.