Cor e número da sorte de hoje (18 de fevereiro): avanços em imóveis, ajustes financeiros e foco nas prioridades

O dia favorece decisões ligadas a patrimônio e estudos, mas também pede atenção aos gastos e equilíbrio nas relações pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, dia 18 de fevereiro, traz movimento em questões profissionais e imobiliárias. Algumas situações exigem mais disciplina, principalmente no trabalho e nas finanças. Com foco e moderação, é possível transformar pequenos desafios em progresso sólido. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer clareza, estabilidade e confiança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial e sentem a vida entrar em um novo ritmo hoje (18 de fevereiro)

Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial e sentem a vida entrar em um novo ritmo hoje (18 de fevereiro)

Um ponto final necessário reorganiza caminhos e traz alívio real para 3 signos a partir de hoje (17 de fevereiro)

Um ponto final necessário reorganiza caminhos e traz alívio real para 3 signos a partir de hoje (17 de fevereiro)

Hoje (18 de fevereiro), decisões maduras definem os próximos passos dos 12 signos

Hoje (18 de fevereiro), decisões maduras definem os próximos passos dos 12 signos

Áries: Esforço extra pode trazer destaque nos estudos e no trabalho. Controle emocional será essencial em casa.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Touro: Momento favorável para decisões envolvendo imóveis. Contatos profissionais podem abrir portas importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Gêmeos: Gastos inesperados pedem cautela. No trabalho, manter o ritmo garante bons resultados.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Iniciativas profissionais tendem a render frutos. Vida social e romance ganham clima acolhedor.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 1

Leão: Pendências começam a se resolver, inclusive em questões de propriedade. Atenção ao orçamento.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Virgem: Apoio profissional fortalece seus planos. Viagens ou mudanças de rotina trazem ânimo renovado.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Projetos ligados a imóveis avançam. Organização do tempo será fundamental para evitar pressão.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Escorpião: Aprovações e liberações podem trazer alívio, especialmente em questões patrimoniais. Cautela em novos riscos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Sagitário: Gastos aumentam, mas por boas razões. Confiança ajuda a superar desafios profissionais.

Cor da sorte: Verde claro

Número da sorte: 9

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Assuntos legais e imobiliários tendem a evoluir positivamente. Diplomacia evita tensões em casa.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 18

Aquário: Pendências financeiras podem ser resolvidas. Disciplina ajuda a evitar distrações importantes.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 17

Peixes: Ajustes financeiros aliviam a pressão. Evite conflitos desnecessários e mantenha o foco.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 22

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Eric Dane, ator de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria', morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas