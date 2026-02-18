Cor e número da sorte de hoje (18 de fevereiro): avanços em imóveis, ajustes financeiros e foco nas prioridades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia de hoje, dia 18 de fevereiro, traz movimento em questões profissionais e imobiliárias. Algumas situações exigem mais disciplina, principalmente no trabalho e nas finanças. Com foco e moderação, é possível transformar pequenos desafios em progresso sólido. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer clareza, estabilidade e confiança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Esforço extra pode trazer destaque nos estudos e no trabalho. Controle emocional será essencial em casa.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 5
Touro: Momento favorável para decisões envolvendo imóveis. Contatos profissionais podem abrir portas importantes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Gêmeos: Gastos inesperados pedem cautela. No trabalho, manter o ritmo garante bons resultados.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 7
Câncer: Iniciativas profissionais tendem a render frutos. Vida social e romance ganham clima acolhedor.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 1
Leão: Pendências começam a se resolver, inclusive em questões de propriedade. Atenção ao orçamento.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
Virgem: Apoio profissional fortalece seus planos. Viagens ou mudanças de rotina trazem ânimo renovado.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 6
Libra: Projetos ligados a imóveis avançam. Organização do tempo será fundamental para evitar pressão.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 8
Escorpião: Aprovações e liberações podem trazer alívio, especialmente em questões patrimoniais. Cautela em novos riscos.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 3
Sagitário: Gastos aumentam, mas por boas razões. Confiança ajuda a superar desafios profissionais.
Cor da sorte: Verde claro
Número da sorte: 9
Capricórnio: Assuntos legais e imobiliários tendem a evoluir positivamente. Diplomacia evita tensões em casa.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 18
Aquário: Pendências financeiras podem ser resolvidas. Disciplina ajuda a evitar distrações importantes.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 17
Peixes: Ajustes financeiros aliviam a pressão. Evite conflitos desnecessários e mantenha o foco.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 22