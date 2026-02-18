ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (18 de fevereiro): avanços em imóveis, ajustes financeiros e foco nas prioridades

O dia favorece decisões ligadas a patrimônio e estudos, mas também pede atenção aos gastos e equilíbrio nas relações pessoais

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, dia 18 de fevereiro, traz movimento em questões profissionais e imobiliárias. Algumas situações exigem mais disciplina, principalmente no trabalho e nas finanças. Com foco e moderação, é possível transformar pequenos desafios em progresso sólido. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer clareza, estabilidade e confiança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Esforço extra pode trazer destaque nos estudos e no trabalho. Controle emocional será essencial em casa.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Touro: Momento favorável para decisões envolvendo imóveis. Contatos profissionais podem abrir portas importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Gêmeos: Gastos inesperados pedem cautela. No trabalho, manter o ritmo garante bons resultados.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Câncer: Iniciativas profissionais tendem a render frutos. Vida social e romance ganham clima acolhedor.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 1

Leão: Pendências começam a se resolver, inclusive em questões de propriedade. Atenção ao orçamento.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Virgem: Apoio profissional fortalece seus planos. Viagens ou mudanças de rotina trazem ânimo renovado.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Libra: Projetos ligados a imóveis avançam. Organização do tempo será fundamental para evitar pressão.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Escorpião: Aprovações e liberações podem trazer alívio, especialmente em questões patrimoniais. Cautela em novos riscos.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Sagitário: Gastos aumentam, mas por boas razões. Confiança ajuda a superar desafios profissionais.

Cor da sorte: Verde claro

Número da sorte: 9

Capricórnio: Assuntos legais e imobiliários tendem a evoluir positivamente. Diplomacia evita tensões em casa.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 18

Aquário: Pendências financeiras podem ser resolvidas. Disciplina ajuda a evitar distrações importantes.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 17

Peixes: Ajustes financeiros aliviam a pressão. Evite conflitos desnecessários e mantenha o foco.

Cor da sorte: Rosa