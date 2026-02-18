Puberdade aos 4 anos: mãe faz alerta ao perceber detalhe sob o pijama da filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:00
O susto de Vanessa Endringer começou durante uma noite comum de carinho em sua casa.
Ao preparar Maria Clara, de apenas 4 anos, para dormir, ela notou um caroço rígido no peito. Essa descoberta foi acompanhada pela presença precoce de pelos pubianos, o que gerou um alerta imediato na família.
Sem perder tempo, a mãe procurou especialistas qualificados para entender o que estava acontecendo com a filha.
O desenvolvimento puberal antecipado exige uma avaliação minuciosa de médicos pediatras e endocrinologistas.
Em meninas, os sintomas aparecem antes dos 8 anos e, em meninos, o limite é antes dos 9 anos. Os médicos utilizam exames de imagem e sangue para verificar os níveis dos hormônios LH e FSH.
Além disso, a ressonância magnética ajuda a descartar possíveis causas neurológicas ou tumores durante o processo investigativo.
É importante diferenciar a puberdade precoce central da periférica para definir o melhor cuidado clínico.
Na forma central, o hipotálamo e a hipófise iniciam o processo puberal de maneira totalmente antecipada no cérebro. Já na periférica, a liberação de hormônios sexuais ocorre sem qualquer ordem direta do sistema nervoso.
Condições orgânicas como tumores ou cistos glandulares podem ser os grandes responsáveis por esse amadurecimento fora de hora.
O objetivo principal do tratamento é proteger o crescimento da criança e desacelerar as mudanças corporais.
Por isso, são aplicados medicamentos que bloqueiam temporariamente os estímulos dos hormônios sexuais no organismo infantil. Portanto, o monitoramento constante com especialistas é a melhor forma de cuidar do desenvolvimento da criança.
Pais atentos conseguem identificar precocemente sinais clínicos como crescimento muito acelerado e alterações constantes de humor.