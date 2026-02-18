SAÚDE

Puberdade aos 4 anos: mãe faz alerta ao perceber detalhe sob o pijama da filha

Entenda as causas e os tratamentos disponíveis para o amadurecimento antecipado

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:00

Saiba por que o acompanhamento médico é fundamental ao notar pelos e mamas Crédito: Pexels

O susto de Vanessa Endringer começou durante uma noite comum de carinho em sua casa.

Ao preparar Maria Clara, de apenas 4 anos, para dormir, ela notou um caroço rígido no peito. Essa descoberta foi acompanhada pela presença precoce de pelos pubianos, o que gerou um alerta imediato na família.

Sem perder tempo, a mãe procurou especialistas qualificados para entender o que estava acontecendo com a filha.

Reconhecendo os sintomas precoces no corpo

O desenvolvimento puberal antecipado exige uma avaliação minuciosa de médicos pediatras e endocrinologistas.

Em meninas, os sintomas aparecem antes dos 8 anos e, em meninos, o limite é antes dos 9 anos. Os médicos utilizam exames de imagem e sangue para verificar os níveis dos hormônios LH e FSH.

Além disso, a ressonância magnética ajuda a descartar possíveis causas neurológicas ou tumores durante o processo investigativo.

Entendendo os tipos de ativação hormonal

É importante diferenciar a puberdade precoce central da periférica para definir o melhor cuidado clínico.

Na forma central, o hipotálamo e a hipófise iniciam o processo puberal de maneira totalmente antecipada no cérebro. Já na periférica, a liberação de hormônios sexuais ocorre sem qualquer ordem direta do sistema nervoso.

Condições orgânicas como tumores ou cistos glandulares podem ser os grandes responsáveis por esse amadurecimento fora de hora.

Monitoramento médico e bloqueio hormonal

O objetivo principal do tratamento é proteger o crescimento da criança e desacelerar as mudanças corporais.

Por isso, são aplicados medicamentos que bloqueiam temporariamente os estímulos dos hormônios sexuais no organismo infantil. Portanto, o monitoramento constante com especialistas é a melhor forma de cuidar do desenvolvimento da criança.