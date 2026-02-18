Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Puberdade aos 4 anos: mãe faz alerta ao perceber detalhe sob o pijama da filha

Entenda as causas e os tratamentos disponíveis para o amadurecimento antecipado

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:00

Saiba por que o acompanhamento médico é fundamental ao notar pelos e mamas
Saiba por que o acompanhamento médico é fundamental ao notar pelos e mamas Crédito: Pexels

O susto de Vanessa Endringer começou durante uma noite comum de carinho em sua casa.

Ao preparar Maria Clara, de apenas 4 anos, para dormir, ela notou um caroço rígido no peito. Essa descoberta foi acompanhada pela presença precoce de pelos pubianos, o que gerou um alerta imediato na família.

Cuidado com as crianças no verão

Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
Cuidado com as crianças no verão por Freepik
1 de 10
Cuidado com as crianças no verão por Freepik

Sem perder tempo, a mãe procurou especialistas qualificados para entender o que estava acontecendo com a filha.

Reconhecendo os sintomas precoces no corpo

O desenvolvimento puberal antecipado exige uma avaliação minuciosa de médicos pediatras e endocrinologistas.

Em meninas, os sintomas aparecem antes dos 8 anos e, em meninos, o limite é antes dos 9 anos. Os médicos utilizam exames de imagem e sangue para verificar os níveis dos hormônios LH e FSH.

Além disso, a ressonância magnética ajuda a descartar possíveis causas neurológicas ou tumores durante o processo investigativo.

Entendendo os tipos de ativação hormonal

É importante diferenciar a puberdade precoce central da periférica para definir o melhor cuidado clínico.

Na forma central, o hipotálamo e a hipófise iniciam o processo puberal de maneira totalmente antecipada no cérebro. Já na periférica, a liberação de hormônios sexuais ocorre sem qualquer ordem direta do sistema nervoso.

Condições orgânicas como tumores ou cistos glandulares podem ser os grandes responsáveis por esse amadurecimento fora de hora.

Monitoramento médico e bloqueio hormonal

O objetivo principal do tratamento é proteger o crescimento da criança e desacelerar as mudanças corporais.

Por isso, são aplicados medicamentos que bloqueiam temporariamente os estímulos dos hormônios sexuais no organismo infantil. Portanto, o monitoramento constante com especialistas é a melhor forma de cuidar do desenvolvimento da criança.

Pais atentos conseguem identificar precocemente sinais clínicos como crescimento muito acelerado e alterações constantes de humor.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas