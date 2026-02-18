Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

China bate recorde e constrói estação de trem em apenas 9 horas

Mais de mil pessoas atuaram em operação noturna sincronizada

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:00

Estação no sul da China virou símbolo de eficiência logística
Estação no sul da China virou símbolo de eficiência logística Crédito: Reprodução/Youtube

Uma estação ferroviária no sul da China foi palco de uma operação que desafiou padrões tradicionais de construção. Em apenas nove horas, equipes conseguiram realizar uma integração complexa entre diferentes linhas ferroviárias.

O trabalho foi realizado durante a madrugada, em Longyan, e conectou três ferrovias já em funcionamento a uma nova linha de alta velocidade, sem paralisações prolongadas.

China, das cidades estreitas às mais tecnológicas

Yanjin, cidade na China, é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução
Yanjin é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução
Descubra a engenhosidade por trás da cidade mais fina do planeta na China por (ダモ リ/@darmau/Unsplash)
Visitar a Muralha da China é um passeio imperdível (Imagem: Yuri Yavnik | Shutterstock) por
Como proteção econômica, diversos países estão mudando a taxação para veículos produzidos na China por Divulgação
Panda joga bola em uma cesta durante uma partida de futebol na Base Shenshuping, centro de pesquisa e conservação do Panda Gigante na China, em Wenchuan, na província de Sichuan. por CHINA OUT/AFP
Dragon Boat Festival em Hangzhou, na província oriental de Zhejiang na China. por CHINA OUT/AFP
Trabalhadores em fábrica de tecidos na China. por AFP
Mini aeronave sobrevoa a estátua de Lord Laozi durante a Convenção de Drones na Montanha de Laojun em Luoyang, na província de Henan na China central. por STR / China Out/AFP
Peixes secos ao sol na cidade de Shenzhen na China por China Out/AFP
Prova de Corrida Espartana em Qingdao, na província de Shandong, China. por STR / China Out/AFP
Esportista em wingsuit atravessa um alvo aéreo durante o 6º Campeonato Mundial Carabao Wingsuit na montanha de Tianmenshan em Zhangjiajie, na província de Hunan, China. por STR / China Out/AFP
Xangai, na China por Foto: AFP
Crianças na comemoração do Dia Nacional da China  por China Out/AFP
Aula de trânsito para crianças da pré-escola em Handan na China. por AFP
Roda gigante de 145 metros de altura em Weifang, na províncio de Shandong na China. por AFP
Imagem feita com vários tipos de arroz na província de Liaoning, na China. por China Out/AFP
Comunidade de Pescadores de Tanka, sul da China. por Fred Dufour/AFP
Nevoeiro causado por clima quente e úmido em Hangzhou, China por AFP
Ativista pela Libertação do Tibet preso pela polícia Indiana ao protestar em frente à Embaixada da China  por Money Sharma/AFP
Competidores da Maratona Internacional de Qingdao passam pela da Baía de Jiaozhou na Província de Shandong na China. por AFP
Mergulho em lago semi-congelado no Concurso de Natação de Inverno de Shenyang , província de Liaoning, na china. por CHINA OUT/AFP
Cidade de gelo em Harbin, na província de Heilongjiang, na China. por CHINA OUT/AFP
Mulher da minoria étnica Miao oferece um brinde durante o Festival de Jiyou em Danzhai, na província de Guizhou sudoeste da China. por AFP
Escultura de dragão de neve e gelo em preparação para a temporada de turismo de inverno em Mohe, na província de Heilongjiang nordeste da China. A região, na parte mais ao norte da China, tem temperaturas de -40 C no inverno. por STR / AFP
Mundo de gelo a nordeste da província de Heilongjiang de Harbin, na China. O festival Snow Sculpture terá início em 4 de janeiro e atrai centenas de milhares de visitantes anualmente por STR/AFP
Celebração do ano novo tailandês, em Jinghong no sudoeste da província de Yunnan na China. por STR / AFP
Usina de energia solar flutuante em Huainan, antiga região de mineração de carvão, na província de Anhui, na China. por CHINA OUT/AFP
1 de 28
Yanjin, cidade na China, é considerada a mais estreita no mundo por Reprodução

A rapidez da obra não foi fruto do improviso, mas de um planejamento rigoroso que transformou a estação em referência de organização e precisão técnica.

Quando o tempo vira aliado

A intervenção ocorreu em 2018, na Estação Nanlong, situada na província de Fujian. O projeto previa a conexão das linhas Ganlong, Ganruilong e Zhanglong com a nova linha Nanlong, ampliando a malha ferroviária local.

Para cumprir o cronograma apertado, mais de mil trabalhadores foram mobilizados em um esforço contínuo. As atividades começaram no fim da tarde e seguiram sem interrupção até o início da manhã seguinte.

O método adotado dividiu o efetivo em sete frentes operacionais. Cada equipe tinha funções bem definidas, o que permitiu executar diversas etapas simultaneamente e reduzir o tempo total da intervenção.

Tecnologia e precisão em campo

Durante a operação, diferentes grupos atuaram em tarefas específicas, como pavimentação, instalação de trilhos e implantação de sistemas de sinalização. A coordenação entre as equipes foi essencial para evitar falhas.

Ao todo, sete trens de construção e 23 escavadeiras participaram do processo. A movimentação intensa foi registrada por drones, revelando a complexidade e o nível de sincronização exigido.

Segundo responsáveis pelo projeto, atividades que normalmente levariam meses foram concentradas em poucas horas, graças a estudos prévios de solo e logística realizados antes da execução.

Ganhos para a mobilidade regional

A estação integrada faz parte de um plano ferroviário que soma mais de 246 quilômetros de extensão. A infraestrutura foi projetada para suportar trens que alcançam até 200 quilômetros por hora.

Com isso, o tempo de viagem entre regiões do sudeste e do centro da China foi drasticamente reduzido, beneficiando tanto passageiros quanto o transporte de cargas.

A obra também incorporou sistemas modernos de segurança e controle, reforçando a eficiência do transporte ferroviário e consolidando o projeto como exemplo de planejamento extremo.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas