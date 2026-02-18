ORGANIZAÇÃO

China bate recorde e constrói estação de trem em apenas 9 horas

Mais de mil pessoas atuaram em operação noturna sincronizada

Agência Correio

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:00

Estação no sul da China virou símbolo de eficiência logística Crédito: Reprodução/Youtube

Uma estação ferroviária no sul da China foi palco de uma operação que desafiou padrões tradicionais de construção. Em apenas nove horas, equipes conseguiram realizar uma integração complexa entre diferentes linhas ferroviárias.

O trabalho foi realizado durante a madrugada, em Longyan, e conectou três ferrovias já em funcionamento a uma nova linha de alta velocidade, sem paralisações prolongadas.

A rapidez da obra não foi fruto do improviso, mas de um planejamento rigoroso que transformou a estação em referência de organização e precisão técnica.

Quando o tempo vira aliado

A intervenção ocorreu em 2018, na Estação Nanlong, situada na província de Fujian. O projeto previa a conexão das linhas Ganlong, Ganruilong e Zhanglong com a nova linha Nanlong, ampliando a malha ferroviária local.

Para cumprir o cronograma apertado, mais de mil trabalhadores foram mobilizados em um esforço contínuo. As atividades começaram no fim da tarde e seguiram sem interrupção até o início da manhã seguinte.

O método adotado dividiu o efetivo em sete frentes operacionais. Cada equipe tinha funções bem definidas, o que permitiu executar diversas etapas simultaneamente e reduzir o tempo total da intervenção.

Tecnologia e precisão em campo

Durante a operação, diferentes grupos atuaram em tarefas específicas, como pavimentação, instalação de trilhos e implantação de sistemas de sinalização. A coordenação entre as equipes foi essencial para evitar falhas.

Ao todo, sete trens de construção e 23 escavadeiras participaram do processo. A movimentação intensa foi registrada por drones, revelando a complexidade e o nível de sincronização exigido.

Segundo responsáveis pelo projeto, atividades que normalmente levariam meses foram concentradas em poucas horas, graças a estudos prévios de solo e logística realizados antes da execução.

Ganhos para a mobilidade regional

A estação integrada faz parte de um plano ferroviário que soma mais de 246 quilômetros de extensão. A infraestrutura foi projetada para suportar trens que alcançam até 200 quilômetros por hora.

Com isso, o tempo de viagem entre regiões do sudeste e do centro da China foi drasticamente reduzido, beneficiando tanto passageiros quanto o transporte de cargas.