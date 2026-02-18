ASTROLOGIA

A temporada de Peixes começa agora e redefine o rumo de 5 signos, que entram em uma fase mais leve e promissora

Emoções se reorganizam, caminhos se suavizam e algumas histórias finalmente começam a fluir

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:00

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

Hoje marca o início de um período mais sensível, intuitivo e humano. O Sol entra em Peixes nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, abrindo uma fase em que sentimentos ganham espaço, conexões se aprofundam e a vida pede menos controle e mais entrega. Até 20 de março, o clima favorece empatia, criatividade e uma forma diferente de enxergar o mundo. Para cinco signos, essa mudança é sentida de maneira clara, trazendo alívio, expansão emocional e a sensação de que tudo começa, enfim, a se encaixar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O período ativa sua vida social e sua conexão com grupos, amizades e projetos coletivos. Você se sente mais à vontade para se abrir emocionalmente e criar laços verdadeiros. Também é um momento fértil para sonhar maior e pensar no futuro com mais esperança.

Dica cósmica: Dividir sonhos torna tudo mais possível.

Câncer: Esta fase traz um respiro emocional importante. Você se sente mais aberto a novas ideias, experiências e pontos de vista, o que renova sua relação com a vida. O desejo de aprender, viajar, estudar ou simplesmente ampliar horizontes cresce, e isso devolve entusiasmo e esperança.

Dica cósmica: Permita-se enxergar além do que já conhece.

Escorpião: A vida fica mais prazerosa, social e criativa. O período favorece encontros, diversão, romances e tudo o que faz você se sentir mais vivo. Há mais leveza nas relações e mais espaço para expressar quem você realmente é.

Dica cósmica: Aproveite sem culpa aquilo que te faz bem.

Capricórnio: A rotina fica mais dinâmica e a comunicação ganha destaque. Você se mostra mais flexível, curioso e aberto a novas ideias, algo que muda completamente a forma como lida com o dia a dia. Conversas importantes fluem melhor e novas conexões surgem.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

Peixes: Esta é a sua temporada, e tudo gira em torno de você. Há um chamado forte para se reconectar com sua essência, seus desejos e sua sensibilidade. Você se sente mais alinhado consigo mesmo e mais confiante para seguir sua intuição. Relações ganham profundidade e a vida emocional se fortalece.

Dica cósmica: Confie no que você sente, mesmo sem provas concretas.