Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Disfarçada, Carla Perez curte pipoca de Ivete Sangalo no meio da galera

Ex-dançarina acompanhou o trio no meio da multidão ao lado do filho, da nora e de amigos nesta terça-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:12

Carla Perez
Carla Perez Crédito: Repodução

Carla Perez aproveitou o Carnaval de Salvador nesta terça-feira (17) de forma discreta. Ao lado do filho Victor Alexandre, da noiva dele, Jarline Batista, e de amigos, ela vestiu macacão vermelho e máscara inspirados na série La Casa de Papel para acompanhar a pipoca de Ivete Sangalo no meio do público.

Carla Perez

Carla Perez por Repodução
Carla Perez por Repodução
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez faz homenagem para Xuxa na despedida do Carnaval de Salvador por Reprodução/Instagram
Carla Perez se despede do Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Carla Perez comanda o trio Pipoca Doce por Vitor Santos/AgNews
1 de 10
Carla Perez por Repodução

A ex-dançarina compartilhou registros nas redes sociais mostrando o grupo caracterizado entre os foliões. Também estava presente Lidiane Faria, esposa do cantor Péricles.

Neste ano, Carla se despediu oficialmente do Carnaval de Salvador após 26 anos à frente do trio infantil Pipoca Doce. A última apresentação aconteceu no circuito Osmar, com homenagem à apresentadora Xuxa Meneghel. O bloco foi criado em 2000 e se tornou tradição na folia da capital baiana, além de ter dado origem ao álbum Algodão Doce.

A artista também esteve no centro de uma polêmica no último domingo (15), após circular um vídeo em que aparece nos ombros de um segurança durante o desfile. Em nota publicada nas redes sociais, ela reconheceu o erro e pediu desculpas, afirmando que a imagem reproduziu simbologias ligadas a desigualdades históricas. Carla declarou ainda que reafirma o compromisso de combater qualquer prática que reforce o racismo estrutural.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca seguirá como rainha de bateria da Grande Rio após estreia caótica?

Virginia Fonseca seguirá como rainha de bateria da Grande Rio após estreia caótica?

Imagem - Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí e deixa avenida sob gritos por Paolla Oliveira

Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí e deixa avenida sob gritos por Paolla Oliveira

Imagem - Como acompanhar a apuração do Carnaval 2026 no Rio: onde assistir ao vivo, horário

Como acompanhar a apuração do Carnaval 2026 no Rio: onde assistir ao vivo, horário

Mesmo após a despedida do trio infantil, a dançarina segue marcando presença no Carnaval de Salvador, agora misturada à multidão.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas