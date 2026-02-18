FOLIA

FOTOS: Disfarçada, Carla Perez curte pipoca de Ivete Sangalo no meio da galera

Ex-dançarina acompanhou o trio no meio da multidão ao lado do filho, da nora e de amigos nesta terça-feira (17)

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:12

Carla Perez Crédito: Repodução

Carla Perez aproveitou o Carnaval de Salvador nesta terça-feira (17) de forma discreta. Ao lado do filho Victor Alexandre, da noiva dele, Jarline Batista, e de amigos, ela vestiu macacão vermelho e máscara inspirados na série La Casa de Papel para acompanhar a pipoca de Ivete Sangalo no meio do público.

A ex-dançarina compartilhou registros nas redes sociais mostrando o grupo caracterizado entre os foliões. Também estava presente Lidiane Faria, esposa do cantor Péricles.

Neste ano, Carla se despediu oficialmente do Carnaval de Salvador após 26 anos à frente do trio infantil Pipoca Doce. A última apresentação aconteceu no circuito Osmar, com homenagem à apresentadora Xuxa Meneghel. O bloco foi criado em 2000 e se tornou tradição na folia da capital baiana, além de ter dado origem ao álbum Algodão Doce.

A artista também esteve no centro de uma polêmica no último domingo (15), após circular um vídeo em que aparece nos ombros de um segurança durante o desfile. Em nota publicada nas redes sociais, ela reconheceu o erro e pediu desculpas, afirmando que a imagem reproduziu simbologias ligadas a desigualdades históricas. Carla declarou ainda que reafirma o compromisso de combater qualquer prática que reforce o racismo estrutural.