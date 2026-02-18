CARNAVAL 2026

Virginia Fonseca seguirá como rainha de bateria da Grande Rio após estreia caótica?

Hélio Ribeiro de Oliveira garante renovação da influenciadora, que enfrentou imprevistos com fantasia durante o desfile

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:15

Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio Crédito: Reprodução/Twitch

O presidente da Acadêmicos do Grande Rio, Hélio Ribeiro de Oliveira, confirmou a permanência de Virginia Fonseca no posto de rainha de bateria para o Carnaval 2027. A influenciadora estreou à frente dos ritmistas na madrugada desta quarta-feira (18), na Marquês de Sapucaí.

Segundo o dirigente, a renovação já estava acertada. Ele afirmou que a continuidade da influenciadora foi definida na semana anterior ao desfile, com aval da presidência da escola.

Durante a apresentação, Virginia enfrentou problemas com a fantasia. O costeiro de aproximadamente 12 quilos precisou ser retirado após ela relatar dores. Além disso, o tapa-sexo começou a se soltar enquanto atravessava a avenida, o que exigiu mais cautela na evolução à frente da bateria.

A chegada da influenciadora ao Setor 1 também foi marcada por tumulto. Depois de deixar o camarote onde se preparava, pouco após a meia-noite, ela foi cercada por público, curiosos e integrantes da escola ao seguir para a concentração. Seguranças que a acompanhavam usavam camisas identificadas como “Diretor de Concentração” e “Diretoria”, e houve momentos de empurra-empurra com profissionais de imprensa e desfilantes que tentavam se aproximar.

Apesar dos imprevistos, a escola confirmou que Virginia seguirá no posto na próxima temporada do Carnaval carioca.