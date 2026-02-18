CRIME

Mulher é presa em flagrante por estupro de vulnerável em Salvador

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18)

Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:08

Mulher foi presa na madrugada de quarta-feira (18) Crédito: Thaila Mariana / Ascom PCBA

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (18), suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de dois anos, no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador.

Após o registro da ocorrência, imagens de câmeras de segurança foram analisadas, o que possibilitou a identificação da suspeita. Com base nas informações levantadas, uma equipe de policiais velados do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) foi acionada e localizou a mulher, efetuando a prisão.

Ela foi apresentada ao Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A investigada está agora à disposição do Poder Judiciário.