Mulher é presa em flagrante por estupro de vulnerável em Salvador

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 18:08

Mulher foi presa na madrugada de quart-feira
Mulher foi presa na madrugada de quarta-feira (18) Crédito: Thaila Mariana / Ascom PCBA

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (18), suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de dois anos, no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador.

Após o registro da ocorrência, imagens de câmeras de segurança foram analisadas, o que possibilitou a identificação da suspeita. Com base nas informações levantadas, uma equipe de policiais velados do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) foi acionada e localizou a mulher, efetuando a prisão. 

Ela foi apresentada ao Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A investigada está agora à disposição do Poder Judiciário.

Caso é investigado pela Polícia Civil

