Insegurança no Nordeste de Amaralina provoca suspensão de ônibus e serviços de saúde

Oito pessoas foram mortas em operação após morte de PM

Maria Raquel Brito

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:12

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A insegurança no Nordeste de Amaralina fez com que serviços básicos precisassem ser suspensos na região nesta terça-feira (3). Desde a madrugada, oito pessoas morreram durante uma operação no complexo, realizada após a morte do policial militar Glauber Rosa.

O acesso de ônibus ao bairro está suspenso no Vale das Pedrinhas e Santa Cruz desde a manhã por conta dos confrontos. No Nordeste, o último ponto em que os coletivos estão parando é o da Rua do Balneário. No Vale das Pedrinhas, a linha segue até a estação Pedrinhas do BRT, e em Santa Cruz, o último ponto é o do Parque da Cidade. As informações são da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

Outro serviço interrompido foram os atendimentos de saúde. Três unidades (USF Sabino Silva, USF Menino Joel e UBS Santa Cruz) suspenderam temporariamente o funcionamento, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador.

A pasta afirmou que a interrupção aconteceu de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade de pacientes e profissionais, e que a medida também considera as dificuldades de acesso à região, ocasionadas pela suspensão do transporte público.

“A SMS segue acompanhando a situação e adotando as providências necessárias para restabelecer o funcionamento das unidades o mais breve possível. Durante esse período, a população é orientada a buscar atendimento nas unidades de saúde mais próximas”, afirmou a secretaria, em nota.

Tensão

Operações ocorrem de forma contínua no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, nesta terça-feira. Desde as primeiras horas desta terça-feira (3), policiais militares ocupam o que seria o “quartel-general” do Comando Vermelho (CV) na capital baiana. As operações acontecem após o cabo da PM Glauber Rosa Santos ter sido morto durante esta madrugada.

O policial foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça durante uma ação na região do Areal, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.