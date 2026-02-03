Insegurança no Nordeste de Amaralina provoca suspensão de ônibus e serviços de saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:12
A insegurança no Nordeste de Amaralina fez com que serviços básicos precisassem ser suspensos na região nesta terça-feira (3). Desde a madrugada, oito pessoas morreram durante uma operação no complexo, realizada após a morte do policial militar Glauber Rosa.
O acesso de ônibus ao bairro está suspenso no Vale das Pedrinhas e Santa Cruz desde a manhã por conta dos confrontos. No Nordeste, o último ponto em que os coletivos estão parando é o da Rua do Balneário. No Vale das Pedrinhas, a linha segue até a estação Pedrinhas do BRT, e em Santa Cruz, o último ponto é o do Parque da Cidade. As informações são da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina
Outro serviço interrompido foram os atendimentos de saúde. Três unidades (USF Sabino Silva, USF Menino Joel e UBS Santa Cruz) suspenderam temporariamente o funcionamento, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador.
A pasta afirmou que a interrupção aconteceu de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade de pacientes e profissionais, e que a medida também considera as dificuldades de acesso à região, ocasionadas pela suspensão do transporte público.
“A SMS segue acompanhando a situação e adotando as providências necessárias para restabelecer o funcionamento das unidades o mais breve possível. Durante esse período, a população é orientada a buscar atendimento nas unidades de saúde mais próximas”, afirmou a secretaria, em nota.
Operações ocorrem de forma contínua no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, nesta terça-feira. Desde as primeiras horas desta terça-feira (3), policiais militares ocupam o que seria o “quartel-general” do Comando Vermelho (CV) na capital baiana. As operações acontecem após o cabo da PM Glauber Rosa Santos ter sido morto durante esta madrugada.
O policial foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça durante uma ação na região do Areal, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.
Até o fim da tarde, oito pessoas haviam sido mortas durante as ações policiais. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), seis dos mortos possuíam passagens pela polícia e integravam uma facção criminosa. Outros dois ainda não foram identificados.