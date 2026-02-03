DENÚNCIA

Rede de academias fecha as portas em Salvador sem aviso prévio e não paga funcionários

Trabalhadores denunciam falta de verbas rescisórias e atrasos de salários

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:45

Unidade da Pituba já havia fechado as portas após decisão do TJ-BA Crédito: Divulgação

Ex-funcionários da Well Academia, em Salvador, buscaram o CORREIO para denunciar o fechamento de unidades da rede sem aviso prévio aos trabalhadores, que não receberam as verbas rescisórias. Alunos, professores e demais funcionários foram surpreendidos com o encerramento de academias em Amaralina, São Rafael, Cajazeiras 8, Pernambués e Rio Vermelho.

Profissionais de Educação Física e demais funcionários foram informados sobre o fechamento das unidades através de comunicados enviados em grupos de mensagem. Eles afirmam que a academia continuou a vender planos anuais mesmo nos dias que antecederam o encerramento das atividades. Um grupo de ao menos 30 ex-funcionários diz que não recebeu aviso prévio, 13º proporcional, férias e multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Eles denunciam ainda que a rede não depositava o valor mensal referente ao FGTS há meses, além de atrasar os salários. "Estamos todos sem receber qualquer tipo de satisfação. Buscamos os responsáveis pela academia e não temos retorno sobre quando os valores serão pagos", denuncia uma ex-funcionária, que prefere não se identificar por medo de represálias.

Imagens enviadas ao CORREIO mostram um grupo de alunos reunido em frente à unidade da Well em Amaralina. Eles foram surpreendidos ao encontrar a academia fechada, na semana passada. A reportagem entrou em contato com duas pessoas indicadas, pelos ex-funcionários, como responsáveis pelas negociações dos pagamentos em atraso. Nenhuma delas retornou.

Os problemas financeiros da rede não são novidade. Em outubro do ano passado, reportagens do CORREIO revelaram que a unidade da Well na Pituba devia mais de R$ 1 milhão para o dono do imóvel onde a academia era instalada. O proprietário entrou na Justiça solicitando o despejo da academia, que não pagava o aluguel havia mais de uma ano, desde o fim do contrato, em junho de 2024.

O fechamento da unidade aconteceu no final de outubro e também surpreendeu os alunos, que não foram avisados. Funcionários também relataram atrasos nos pagamentos de multas rescisórias e salários. Na ocasião, a defesa da Well Academia disse, em nota, que o fechamento da unidade ocorreu para "cumprir com exatidão específica determinação judicial" e que ajustava "detalhes vinculados aos funcionários e promovendo a devolução dos ativos de alunos".