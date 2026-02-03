COLUNA BRUNO WENDEL

Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Policial foi baleado durante confronto no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:00

Uma das lideranças do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste de Amaralina, um traficante conhecido como “Falcão”, é apontado pela polícia como o líder do grupo responsável pela morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos. O policial foi baleado na madrugada desta terça-feira (3), no Vale das Pedrinhas. Após o confronto, o complexo é alvo de uma série de operações. Oito pessoas morreram durante operação policial na região nesta terça-feira (3) - seis dos mortos, segundo a Secretaria da Segurança Pública, integravam uma facção criminosa, e dois não foram identificados.

De acordo com informações policiais, o cabo ia buscar uma colega quando ele e outros PMs cruzaram com pelo menos 15 homens armados, que abriram fogo contra a equipe .

“Como estavam vulneráveis dentro da viatura, os quatro desembarcaram. Foi nesse momento que Glauber foi atingido”, contou um policial militar amigo da vítima. “Ele morreu na mesa de cirurgia”, completou a fonte, que pediu para não ser identificada. O cabo foi socorrido pela tropa e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

