Saiba quem é o líder do ‘bonde’ responsável pela morte de cabo da PM no Nordeste

Policial foi baleado durante confronto no Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:00

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma das lideranças do Comando Vermelho no Complexo do Nordeste de Amaralina, um traficante conhecido como “Falcão”, é apontado pela polícia como o líder do grupo responsável pela morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos. O policial foi baleado na madrugada desta terça-feira (3), no Vale das Pedrinhas. Após o confronto, o complexo é alvo de uma série de operações.  Oito pessoas morreram durante operação policial na região nesta terça-feira (3) - seis dos mortos, segundo a Secretaria da Segurança Pública, integravam uma facção criminosa, e dois não foram identificados. 

De acordo com informações policiais, o cabo ia buscar uma colega quando ele e outros PMs cruzaram com pelo menos 15 homens armados, que abriram fogo contra a equipe .

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa
“Como estavam vulneráveis dentro da viatura, os quatro desembarcaram. Foi nesse momento que Glauber foi atingido”, contou um policial militar amigo da vítima. “Ele morreu na mesa de cirurgia”, completou a fonte, que pediu para não ser identificada. O cabo foi socorrido pela tropa e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, “Falcão” comanda o tráfico de drogas no Alto do Vale das Pedrinhas, área que abrange a Rua do Japão, a Coreia e o Banco dos Cornos. Ele e comparsas estariam em um paredão quando perceberam a aproximação da viatura. “Os colegas foram buscar uma oficial quando acabaram cercados pelos traficantes”, relatou a fonte.

