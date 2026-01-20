Acesse sua conta
BDM impõe 'toque de recolher' e intensifica guerra entre PCC e CV em cidade baiana

Suposto comunicado circula entre moradores de Ipiaú, onde sete pessoas foram assassinadas no final de semana

  • Bruno Wendel

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:22

O clima continua tenso em Ipiaú, no sul do estado. Após sete execuções registradas no último final de semana, um suposto comunicado atribuído ao Bonde do Maluco (BDM) passou a circular entre moradores da cidade, orientando que não saiam de casa, sob a ameaça de que “estamos em guerra e não vamos parar”.

O aviso começou a ser compartilhado em aplicativos de mensagens e redes sociais poucas horas após a chegada de reforços da Polícia Militar, enviados com o objetivo de ampliar a sensação de segurança na cidade. No conteúdo, o BDM afirma que “devido à covardia dos irmãos em trair nossa facção, daremos o retorno imediato em ação”.

Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução

Apesar de manter uma aliança com o Terceiro Comando Puro (TCP) em regiões como Salvador, Recôncavo e Jacobina, o BDM segue tendo uma relação próxima com o Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior do estado. Essa aproximação ocorre porque as três organizações criminosas compartilham o mesmo inimigo: o Comando Vermelho (CV).

É justamente o CV que tenta avançar sobre Ipiaú, cidade considerada majoritariamente sob influência do PCC. Após intensos confrontos, as duas facções chegaram a estabelecer uma trégua, que durou cerca de um ano. O acordo, no entanto, foi rompido depois que um grupo ligado à facção paulista cometeu um erro considerado fatal: passou a adquirir drogas de fornecedores associados ao CV.

A coluna solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

