COLUNA BRUNO WENDEL

Aliança mortal: BDM/TCP atacam juntos para tomar Vila Verde do Comando Vermelho

Moradores estão em pânico: dois já foram baleados

Bruno Wendel

Publicado em 24 de março de 2025 às 13:00

Vila Verde ficou sem circulação de ônibus Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Desde 2020, quando se estabeleceu na Bahia, o Comando Vermelho passou a efetuar uma série de ataques ao Bonde do Maluco (BDM), inclusive recuperando espaços e adquirindo novos domínios. No entanto, no que diz respeito à Vila Verde, o jogo virou. Com o apoio do Terceiro Comando Puro (TPC), o BDM de Colinas de Mussurunga começa a ocupar o bairro, território do CV. >

Desde o início do ano, intensos confrontos são registrados, inclusive com inocentes atingidos - uma mulher foi vítima de bala perdida no dia 18. Vale lembrar que, até 2019, quem dava as cartas era o BDM. >