Exclusivo! Salvador ganhará hotel após mostra de decoração no Centro Histórico

Villa Andrea será o primeiro hotel conceito da região

O Centro Histórico de Salvador será palco de mais uma transformação. Após sediar a 7ª edição da mostra Casas Conceito, o casarão onde o evento será realizado se tornará o Villa Andrea, o primeiro hotel conceito da região. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, a inauguração está prevista para o verão de 2026.>

Sob o comando da empresária Andrea Velame, a tradicional mostra de arquitetura, decoração e design ocupará um imóvel na Praça Municipal, com abertura marcada para o dia 10 de setembro. Serão aproximadamente 3.500 m2 de área, reunindo 32 ambientes assinados por mais de 40 arquitetos.>

Entre os destaques está o Ori Rooftop, com mais de 500 m² e vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos. O espaço contará com piscina, moveis assinados pela Tidelli e estrutura completa para eventos exclusivos.>

A experiência será enriquecida com a presença de marcas como Brasileiríssima, Divino Pãozito, Gelato Lute, Dascá Joias, Jam Charutos e um coworking exclusivo para a imprensa.>

Villa Andrea: design, arte e hospitalidade no coração de Salvador >

Encerrada a mostra, o espaço será transformado no Villa Andrea Hotel Conceito, projeto assinado por Nathalia Velame, em colaboração dos arquitetos da mostra. Serão 29 suítes todas com vista para o mar, com metragens entre 30 m² e 52 m², além de uma suíte presidencial de 82 m², criada pela própria Nathália Velame.>