Cinco locais para eventos com hospedagem em Salvador

Taxa de ocupação em hotéis da capital baiana alcançou 64,5% em abril de 2025

Vanessa Brunt

Publicado em 11 de julho de 2025 às 18:29

Com movimentação crescente, o setor hoteleiro da capital baiana registra novos sinais de retomada e fortalecimento. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (Abih-BA), a taxa de ocupação na capital baiana alcançou 64,5% em abril de 2025, superando o índice do mesmo período do ano anterior, que foi de 54%. No mesmo comparativo, o valor médio das diárias também apresentou alta, com crescimento de 18,1%.>

Mas existe uma forma diferenciada de aproveitar as estadias em Salvador e regiões próximas. Eventos que duram até o dia seguinte ou que não querem hora para acabar, podem continuar com estadias completas no mesmo local onde a festividade ocorre. Isso porque existem casarões e hotéis que incluem áreas para movimentos corporativos ou sociais, além de quartos e toda a estrutura para que os convidados sejam bem acomodados. Confira:>

1. Sítio Passárgada | @sitiopassargada>

Para quem deseja ainda mais privacidade em uma casa única, essa é a indicação ideal. Com localização privilegiada no Litoral Norte da Bahia, o Sítio Pasárgada tem se consolidado como um dos espaços mais procurados para eventos ao ar livre na região. A apenas 50 minutos do Aeroporto de Salvador e a menos de 10 minutos da Praia de Guarajuba, o local reúne estrutura, conforto e contato direto com a ampla natureza, em uma área verde de 15 mil metros quadrados.>

Rodeado por paisagens bucólicas e uma atmosfera tranquila, o espaço oferece o cenário ideal para celebrações especiais, como casamentos e eventos sociais ou corporativos. Além das festividades, o casarão inclui capacidade para hospedar até 23 pessoas, e ainda dispõe de piscina, espaço infantil e mobiliário disponível para compor a decoração dos eventos.>

A casa para hospedagem possui, ainda, televisão, camarins com ar condicionado e outros detalhes que agregam nas possibilidades. São seis suítes, sala com três ambientes, duas grandes varandas, sendo uma gourmet, cozinha, área de serviço e máquinas de lavar louças e lavar roupa.>

Localização: R. Sr. do Bonfim, 81 - Guarajuba - BA>

Contato: (71) 99285-8268>

2. Catussaba Resort Hotel | @catussaba>

Localizado à beira-mar no bairro de Stella Maris, um dos pontos mais tranquilos e charmosos de Salvador, o resort oferece uma estrutura completa para quem busca unir hospedagem de qualidade com espaços para eventos. São cinco salões climatizados, com capacidade total para até 488 pessoas, além de um pub e uma ampla área verde com vista para o mar, ideal para celebrações ao ar livre.>

O espaço é versátil e pode receber desde eventos corporativos, como convenções, palestras, treinamentos e reuniões, até ocasiões sociais, a exemplo de casamentos, formaturas, coquetéis e refeições privativas. A apenas 300 metros da praia, o resort atende tanto a quem viaja a negócios quanto a quem busca momentos de lazer, com ambientes que favorecem o conforto e a integração com a natureza.>

A estrutura inclui equipe dedicada de alimentos e bebidas, acesso direto à faixa de areia e estacionamento gratuito (sujeito à disponibilidade). Rodeado por exuberantes jardins e com o mar como pano de fundo, o resort oferece o cenário ideal para eventos marcantes, reunindo praticidade, beleza natural e hospitalidade em um só lugar.>

Localização: Alameda Praia de Guaritá, 101 - Stella Maris, Salvador>

Contato: (71)3374-8000>

3. Fiesta Bahia Hotel | @fiestabahiahotel>

Localizado no bairro do Itaigara, em Salvador, o Fiesta Bahia Hotel se destaca pela integração com o Fiesta Convention Center, formando um dos mais completos complexos hoteleiros e de eventos da cidade. Unindo conforto, sofisticação e estrutura funcional, o espaço oferece acomodações e ambientes versáteis para eventos sociais e corporativos de diferentes portes.>

Distribuído em 244 acomodações, o centro de convenções conta com 27 salões modulares e adaptáveis, prontos para atender desde pequenas reuniões até grandes congressos internacionais. Com capacidade total para até 5.300 pessoas, o local alia praticidade a um projeto arquitetônico que favorece a circulação e a ambientação personalizada de cada evento. Wi-Fi gratuito e Room Service 24 horas estão inclusos.>

Com uma capacidade total para acolher até 5.300 pessoas em seus 27 salões flexíveis e adaptáveis, o Fiesta Convention Center se molda às necessidades do seu evento, seja ele uma reunião intimista ou um grande congresso internacional. Os espaços são equipados com o moderno em tecnologia e design, incluindo pisos antialérgicos para o conforto e bem-estar de todos os presentes.

Localização: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741, Itaigara, Salvador Ba>

4. Portobello Ondina Praia Hotel | @portobellohoteis>

Com localização privilegiada na orla de Ondina, um dos bairros mais valorizados de Salvador, o Portobello Ondina Praia Hotel se destaca pela versatilidade de sua estrutura. Além de oferecer hospedagem em 160 apartamentos modernos e recém-reformados, o hotel conta com uma ampla área de lazer, que inclui piscina, academia, brinquedoteca, salão de jogos, sala de massagem, restaurante com pratos regionais e internacionais e um elegante lobby.>

Voltado também para a realização de eventos sociais e corporativos, o Centro de Convenções do hotel é totalmente climatizado e possui capacidade para até 500 pessoas. Com quatro salões moduláveis, executive floor, terraço panorâmico e espaços adaptáveis, o ambiente atende diferentes formatos de encontros, desde pequenas reuniões até cerimônias mais robustas. Os serviços de alimentos e bebidas incluem uma variedade de cardápios, pensados para atender às necessidades específicas de cada evento.>

A estrutura ainda conta com quatro auditórios equipados com salas de apoio para secretaria, credenciamento, recepção e coordenação, além de salas executivas, área com Wi-Fi zone e suporte completo para coffee breaks, coquetéis, almoços e jantares. Essa combinação entre hospedagem de qualidade e estrutura para eventos faz do Portobello uma opção estratégica na capital baiana.>

Localização: Av. Oceânica, 2275 - Ondina, Salvador - BA>

Contato: (71) 997341212>

5. Quinta da Aldeia | @quintadaaldeia>

Em meio a uma área de proteção ambiental e com vista privilegiada para uma reserva florestal, a Quinta da Aldeia é uma opção charmosa e versátil para eventos ao ar livre na região metropolitana de Salvador. Localizada a apenas 20 minutos do aeroporto, o espaço oferece 12 mil metros quadrados de natureza preservada, com capacidade para receber até 350 convidados em um ambiente que equilibra rusticidade e sofisticação.>

O cenário é composto por jardins, árvores frutíferas e clima campestre, que contribuem naturalmente para a ambientação de cerimônias e celebrações. Entre os espaços disponíveis estão o gramado frontal com pérgola diante de um pinheiro centenário, o Bosque do Amor e o deck da piscina com vista para o lago, que também pode ser adaptado como pista de dança, boate ou área de bar, de acordo com a proposta do evento.>

A casa principal acomoda até 12 pessoas em cinco quartos, sendo três suítes e um banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais. O destaque vai para a suíte da noiva, equipada com uma banheira de hidromassagem em formato de coração, oferecendo conforto e exclusividade em um ambiente pensado para receber com acolhimento e beleza.>

Localização: R. João Manoel de Sá, 96 - Estrada das Pedreiras, Salvador - BA>