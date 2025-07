SEGURANÇA EM CRISE

'A Bahia perdeu o controle sobre o crime organizado', diz ACM Neto, ao criticar sistema prisional

'Três traficantes de drogas homicidas e um estuprador. Cavaram um buraco na cela e saíram de boa sob o olhar da administração penitenciária', denuncia o ex-prefeito de Salvador

Pombo Correio

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:32

ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para criticar o governo da Bahia após a fuga de quatro presos de alta periculosidade do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. >

“Três traficantes de drogas homicidas e um estuprador. Cavaram um buraco na cela e saíram de boa sob o olhar da administração penitenciária e das autoridades da segurança pública do Estado da Bahia”, disparou Neto, em vídeo publicado em seu perfil.>

Segundo o político, o caso é mais um retrato do que ele classifica como o “caos” da política de segurança comandada pelo PT no estado. “Acreditem que, nos últimos sete meses, foram 23 fugas em nosso estado. Agora em Teixeira de Freitas, antes em Feira de Santana, no começo do ano em Eunápolis, aliás que se tornou um escândalo nacional”, declarou.>

Neto ainda afirmou que a Bahia perdeu o controle sobre o crime organizado e acusou o governo estadual de omissão: “Está aí o retrato da política de segurança pública do PT, que governa o estado da Bahia há vinte anos e permitiu que esse caos se instalasse. Agora nós temos quatro bandidos de alta periculosidade soltos”.>

Na avaliação dele, falta “liderança, autoridade” e investimentos em tecnologia e infraestrutura nos presídios. “Tá faltando, na verdade, governador para construir presídios de segurança máxima no interior do estado. Governador para investir em tecnologia no combate à criminalidade, por exemplo, cortando qualquer tipo de comunicação que exista dentro dos presídios com o mundo externo”, afirmou.>