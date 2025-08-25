Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua

Cantora e estilista, discretas sobre o relacionamento, seguem colaborando nos looks da turnê de 60 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:17

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento Crédito: Reprodução

A cantora Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, de 65, encerraram o casamento após oito anos juntos, segundo informações do jornal Extra. Apesar do término, as duas continuam trabalhando lado a lado, mantendo a parceria profissional e trocando elogios publicamente.

Gilda Midani, responsável por criar diversos looks usados pela cantora, inclusive os da atual turnê que celebra 60 anos de carreira, compartilhou em suas redes sociais. “Palco, devoção, música, vitória e suor. Em breve, vamos celebrar juntos os 60 anos de carreira de Maria Bethânia”, escreveu ao postar um vídeo em que dirige a artista em uma peça promocional da sequência de shows.

Fontes próximas afirmam que o relacionamento começou em meados de 2017. O casal se manteve discreto, chegando a se casar sem que a grande imprensa tivesse conhecimento. O romance só se tornou público em 2022, quando João Vicente de Castro, filho de Gilda, comentou sobre o assunto em um programa do GNT, gerando grande repercussão. Na época, o casal estava em Santo Amaro, na Bahia, em celebração familiar.

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução
'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia por Reprodução/Instagram
Maria Bethânia por Reprodução
Maria Bethânia por Jorge Bispo/Divulgação
Maria Bethânia por Divulgação
Maria Bethânia por Reprodução/Instagram/Arquivo
Maria Bethânia abre a 1ª Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. por Mateus Pereira/GOVBA
1 de 9
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução

Sobre a importância da mãe, João Vicente disse. “Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa. Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez, em uma discussão: ‘A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou’. É um peso na cabeça da criança: ‘Eu sou um sacrifício?’ Depois, mais tarde, eu entendi. Ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de ser mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou, para o entendimento que tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte”, contou.

João Vicente é filho de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim, que faleceu em 1991. Antes do relacionamento com Bethânia, Gilda teve um relacionamento de mais de 10 anos com o produtor musical André Midani, que morreu em 2019.

Mesmo separada, Maria Bethânia não interrompe a turnê de 60 anos de carreira. Segundo o site oficial da cantora, ela tem apresentações marcadas para o Rio de Janeiro (6, 7, 13, 14, 20 e 21 de setembro), São Paulo (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro) e Salvador (15 e 16 de novembro). Os ingressos variam de R$ 440 a R$ 980, dependendo do setor e da cidade.

Leia mais

Imagem - Baiana de Irecê vence ‘Pequenos Gênios’ no ‘Domingão com Huck’ e inspira com história de superação

Baiana de Irecê vence ‘Pequenos Gênios’ no ‘Domingão com Huck’ e inspira com história de superação

Imagem - Ex-jogador do Vitória e influenciador digital estão entre os nomes cotados para 'A Fazenda 17'

Ex-jogador do Vitória e influenciador digital estão entre os nomes cotados para 'A Fazenda 17'

Imagem - Rodrigo Faro chora ao rever esposa no Domingão: 'Semana mais difícil da minha vida'

Rodrigo Faro chora ao rever esposa no Domingão: 'Semana mais difícil da minha vida'

Mais recentes

Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los
Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê
Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua