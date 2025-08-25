NOVOS CAMINHOS

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua

Cantora e estilista, discretas sobre o relacionamento, seguem colaborando nos looks da turnê de 60 anos

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:17

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento Crédito: Reprodução

A cantora Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, de 65, encerraram o casamento após oito anos juntos, segundo informações do jornal Extra. Apesar do término, as duas continuam trabalhando lado a lado, mantendo a parceria profissional e trocando elogios publicamente.

Gilda Midani, responsável por criar diversos looks usados pela cantora, inclusive os da atual turnê que celebra 60 anos de carreira, compartilhou em suas redes sociais. “Palco, devoção, música, vitória e suor. Em breve, vamos celebrar juntos os 60 anos de carreira de Maria Bethânia”, escreveu ao postar um vídeo em que dirige a artista em uma peça promocional da sequência de shows.

Fontes próximas afirmam que o relacionamento começou em meados de 2017. O casal se manteve discreto, chegando a se casar sem que a grande imprensa tivesse conhecimento. O romance só se tornou público em 2022, quando João Vicente de Castro, filho de Gilda, comentou sobre o assunto em um programa do GNT, gerando grande repercussão. Na época, o casal estava em Santo Amaro, na Bahia, em celebração familiar.

Sobre a importância da mãe, João Vicente disse. “Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa. Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez, em uma discussão: ‘A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou’. É um peso na cabeça da criança: ‘Eu sou um sacrifício?’ Depois, mais tarde, eu entendi. Ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de ser mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou, para o entendimento que tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte”, contou.

João Vicente é filho de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim, que faleceu em 1991. Antes do relacionamento com Bethânia, Gilda teve um relacionamento de mais de 10 anos com o produtor musical André Midani, que morreu em 2019.