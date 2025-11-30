Acesse sua conta
Vídeo mostra homem invadir jaula e ser atacado por leoa em zoológico; ele morreu na hora

Apesar do alerta das pessoas que testemunhavam a cena, o homem continua descendo, até que é puxado pelo animal

  Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 15:06

Homem é atacado por leoa após invadir recinto do animal em João Pessoa
Homem é atacado por leoa após invadir recinto do animal em João Pessoa

Um vídeo registrou o momento em que um homem entrou na jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, neste domingo (30). O homem morreu em decorrência dos ferimentos provocados pelo ataque do animal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem desce por uma árvore para chegar até a área da leoa. Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros, ultrapassar as grades de proteção e usar uma árvore como apoio.

Vídeo mostra momento em que homem entra em jaula de leoa, é atacado e morre, em zoológico de João Pessoa

Mesmo alertado pelas pessoas que testemunhavam a cena, o homem continua descendo, até que é puxado pelo animal. O homem tenta ainda correr, mas é perseguido pela leoa. 

A identidade da vítima ainda não foi informada. Segundo a TV Cabo Branco, ele tinha transtornos mentais.

A Prefeitura de João Pessoa detalhou, em nota, que o homem entrou rapidamente na área restrita antes de ser atacado pela leoa. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC) foram acionados e permaneceram no local para realizar os procedimentos iniciais.

O parque foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas seguem suspensas sem previsão de retorno. No momento da invasão, o equipamento estava aberto ao público e recebia visitantes.

Em nota, a prefeitura afirmou que abriu uma apuração interna sobre o caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reiterou que o Parque da Bica segue normas técnicas e de segurança para funcionamento.

