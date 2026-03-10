FAMÍLIA ESTÁ EM BUSCA

'Desorientado': pai de réu por estupro coletivo em Copacabana é dado como desaparecido

Antes de sumir, José Carlos Costa Simonin se envolveu em polêmicas ao redor do caso do filho

Monique Lobo

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:10

José Carlos Costa Simonin Crédito: Reprodução

O pai de um dos réus pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, José Carlos Costa Simonin está desaparecido. É o que garantiu a esposa de José Carlos e mãe de Vitor Hugo Simonin em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira (10). "Meu marido sumiu. Estamos contando com a ajuda de amigos para localizar", disse.

De acordo com um comunicado divulgado pela família, o ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio de Janeiro foi visto pela última vez em Copacabana e estaria "desorientado, possivelmente em surto". O comunicado também pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do homem entrem em contato.

O desaparecimento de José Carlos acontece dias depois dele se envolver em polêmicas. Primeiro, na segunda-feira (9), o advogado de defesa da adolescente de 17 anos vítima do estupro coletivo, Rodrigo Mondego, afirmou ter sido chamado de "vagabundo" pelo ex-subsecretário.

A ofensa foi feita através de uma mensagem no Instagram. Nela, a pessoa identificada pelo perfil de José Carlos escreveu: "Você também está querendo cinco minutos de fama. Vai trabalhar para pagar suas contas, vagabundo".

Mondego publicou uma imagem com o registro das mensagens em suas redes sociais. "O ex-subsecretário de governança do Governo Cláudio Castro, pai do ESTUPRADOR Vitor Hugo Simonin, resolveu me mandar mensagem para tentar me intimidar", escreveu na legenda.