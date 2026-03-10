Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Desorientado': pai de réu por estupro coletivo em Copacabana é dado como desaparecido

Antes de sumir, José Carlos Costa Simonin se envolveu em polêmicas ao redor do caso do filho

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:10

José Carlos Costa Simonin
José Carlos Costa Simonin Crédito: Reprodução

O pai de um dos réus pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, José Carlos Costa Simonin está desaparecido. É o que garantiu a esposa de José Carlos e mãe de Vitor Hugo Simonin em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira (10). "Meu marido sumiu. Estamos contando com a ajuda de amigos para localizar", disse.

De acordo com um comunicado divulgado pela família, o ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio de Janeiro foi visto pela última vez em Copacabana e estaria "desorientado, possivelmente em surto". O comunicado também pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do homem entrem em contato.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia

Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução
Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução
Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo
MAttheus se entregou à polícia por Reprodução/Globo
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
1 de 9
Vitor Hugo Oliveira Simonin se apresentou à polícia por Reprodução

O desaparecimento de José Carlos acontece dias depois dele se envolver em polêmicas. Primeiro, na segunda-feira (9), o advogado de defesa da adolescente de 17 anos vítima do estupro coletivo, Rodrigo Mondego, afirmou ter sido chamado de "vagabundo" pelo ex-subsecretário.

A ofensa foi feita através de uma mensagem no Instagram. Nela, a pessoa identificada pelo perfil de José Carlos escreveu: "Você também está querendo cinco minutos de fama. Vai trabalhar para pagar suas contas, vagabundo".

Mondego publicou uma imagem com o registro das mensagens em suas redes sociais. "O ex-subsecretário de governança do Governo Cláudio Castro, pai do ESTUPRADOR Vitor Hugo Simonin, resolveu me mandar mensagem para tentar me intimidar", escreveu na legenda.

Depois, nesta terça-feira (10), a atriz Sherazade Medina registrou um boletim de ocorrências contra José Carlos e revelou que ele a enviou mensagens ofensivas. Em resposta a um vídeo publicado por ela sobre o caso envolvendo o filho dele, o ex-subsecretário teria escrito: "Ele é sua filha? É a sua cara kkk esconde esses peitos, independente".

Leia mais

Imagem - Camisa com frase redpill usada por suspeito no caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro tem estoque esgotado em lojas

Camisa com frase redpill usada por suspeito no caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro tem estoque esgotado em lojas

Imagem - 'A mãe de alguém teve que chorar': jovens debocharam após estupro coletivo de adolescente de 17 anos

'A mãe de alguém teve que chorar': jovens debocharam após estupro coletivo de adolescente de 17 anos

Imagem - Novas vítimas denunciam outros casos de jovens presos por estupro coletivo no Rio de Janeiro

Novas vítimas denunciam outros casos de jovens presos por estupro coletivo no Rio de Janeiro

Tags:

Desaparecido rio de Janeiro Copacabana Estupro Coletivo

Mais recentes

Imagem - Fiscalização recolhe mais de 1 tonelada de alimentos vencidos e estragados em supermercado

Fiscalização recolhe mais de 1 tonelada de alimentos vencidos e estragados em supermercado
Imagem - Uber é condenada a indenizar atleta paralímpica após motorista recusar corrida

Uber é condenada a indenizar atleta paralímpica após motorista recusar corrida
Imagem - Governo dá cinco dias para TikTok explicar trend que simula violência contra mulheres

Governo dá cinco dias para TikTok explicar trend que simula violência contra mulheres

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
03

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
04

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental