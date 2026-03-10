'Desorientado': pai de réu por estupro coletivo em Copacabana é dado como desaparecido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de março de 2026 às 22:10
O pai de um dos réus pelo estupro coletivo de uma jovem de 17 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, José Carlos Costa Simonin está desaparecido. É o que garantiu a esposa de José Carlos e mãe de Vitor Hugo Simonin em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira (10). "Meu marido sumiu. Estamos contando com a ajuda de amigos para localizar", disse.
De acordo com um comunicado divulgado pela família, o ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio de Janeiro foi visto pela última vez em Copacabana e estaria "desorientado, possivelmente em surto". O comunicado também pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do homem entrem em contato.
Os acusados do crime foram identificados pela polícia
O desaparecimento de José Carlos acontece dias depois dele se envolver em polêmicas. Primeiro, na segunda-feira (9), o advogado de defesa da adolescente de 17 anos vítima do estupro coletivo, Rodrigo Mondego, afirmou ter sido chamado de "vagabundo" pelo ex-subsecretário.
A ofensa foi feita através de uma mensagem no Instagram. Nela, a pessoa identificada pelo perfil de José Carlos escreveu: "Você também está querendo cinco minutos de fama. Vai trabalhar para pagar suas contas, vagabundo".
Mondego publicou uma imagem com o registro das mensagens em suas redes sociais. "O ex-subsecretário de governança do Governo Cláudio Castro, pai do ESTUPRADOR Vitor Hugo Simonin, resolveu me mandar mensagem para tentar me intimidar", escreveu na legenda.
Depois, nesta terça-feira (10), a atriz Sherazade Medina registrou um boletim de ocorrências contra José Carlos e revelou que ele a enviou mensagens ofensivas. Em resposta a um vídeo publicado por ela sobre o caso envolvendo o filho dele, o ex-subsecretário teria escrito: "Ele é sua filha? É a sua cara kkk esconde esses peitos, independente".