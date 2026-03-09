INVESTIGAÇÃO

'A mãe de alguém teve que chorar': jovens debocharam após estupro coletivo de adolescente de 17 anos

Em gravação feita minutos depois do crime, os jovens aparecem sorrindo no elevador

Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:03

Suspeitos estão presos Crédito: Reprodução

Vídeo inédito divulgado no domingo (8) no Fantástico, da TV Globo, mostra os jovens suspeitos de participação em um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, debochando sobre o caso minutos após o crime.

Na gravação, os jovens aparecem dentro de um elevador logo após deixarem o apartamento onde, segundo a investigação, ocorreu o crime. Em determinado momento, um deles faz um comentário enquanto os demais riem. "A mãe de alguém teve que chorar, porque nossas mães, hoje...", diz.

O estupro ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento pertencente à família de um dos investigados. A adolescente foi convidada ao local por um colega de escola, de 17 anos, com quem já havia se relacionado anteriormente.

Imagens de câmeras de segurança mostram três dos cinco jovens entrando no prédio às 19h24. Um minuto depois, às 19h25, a vítima chega acompanhada do menor que a convidou.

De acordo com o depoimento da adolescente à polícia, ela foi levada a um quarto do imóvel para ficar com o jovem. Em seguida, outros quatro rapazes teriam invadido o cômodo. A vítima afirmou que recusou as tentativas de convencimento para manter relações com os amigos do garoto.

Ainda segundo o relato, os suspeitos a imobilizaram e trancaram a porta do quarto. A jovem afirma que, por aproximadamente uma hora, os cinco se revezaram nas agressões sexuais e físicas.