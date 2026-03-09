Acesse sua conta
Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Fenômeno chega à Bahia nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:22

Frente fria já atua em SP Crédito: Climatempo / Marcelo Pinheiro

A passagem de uma frente fria deve provocar chuvas fortes e volumosas em áreas do Sudeste do Brasil ao longo desta semana e avançar até o sul da Bahia nos próximos dias. O sistema chegou ao litoral de São Paulo no domingo (8), segue pelo Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) e deve alcançar o Espírito Santo na terça (10).

Segundo o Climatempo, o sistema tem força acima do normal para esta época do ano, aumentando o risco de temporais em vários estados da região. A previsão é de que o avanço da frente fria também influencie o tempo no sul da Bahia ainda nesta semana.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O aumento das chuvas ocorre por causa da combinação de fatores como a frente fria, grande quantidade de ar quente e úmido sobre o Sudeste, circulação ciclônica dos ventos em níveis altos da atmosfera e o relevo da região.

Para esta segunda-feira (9), a previsão indica chuva moderada a forte em diversas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória.

A Climatempo alerta que regiões que já receberam grande volume de chuva nos últimos dias podem registrar novos temporais, o que aumenta o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos, especialmente em áreas onde o solo já está encharcado e os rios permanecem com níveis elevados.

Chuva

