Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de março de 2026 às 10:22
A passagem de uma frente fria deve provocar chuvas fortes e volumosas em áreas do Sudeste do Brasil ao longo desta semana e avançar até o sul da Bahia nos próximos dias. O sistema chegou ao litoral de São Paulo no domingo (8), segue pelo Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) e deve alcançar o Espírito Santo na terça (10).
Segundo o Climatempo, o sistema tem força acima do normal para esta época do ano, aumentando o risco de temporais em vários estados da região. A previsão é de que o avanço da frente fria também influencie o tempo no sul da Bahia ainda nesta semana.
O que fazer durante o temporal?
O aumento das chuvas ocorre por causa da combinação de fatores como a frente fria, grande quantidade de ar quente e úmido sobre o Sudeste, circulação ciclônica dos ventos em níveis altos da atmosfera e o relevo da região.
Para esta segunda-feira (9), a previsão indica chuva moderada a forte em diversas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória.
A Climatempo alerta que regiões que já receberam grande volume de chuva nos últimos dias podem registrar novos temporais, o que aumenta o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos, especialmente em áreas onde o solo já está encharcado e os rios permanecem com níveis elevados.