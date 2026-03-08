Acesse sua conta
Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Sistema começa a se aproximar do estado no início da semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de março de 2026 às 12:31

Previsão é de chuva intensa em vários estados
Previsão é de chuva intensa em várias cidades Crédito: Shutterstock

Uma frente fria que avança sobre o Brasil deve provocar mudanças no tempo em parte da Bahia ao longo da semana, com aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e mar agitado no litoral. O sistema meteorológico começa a influenciar o estado principalmente a partir de quarta-feira (11).

Segundo o Climatempo, a frente fria chega ao país associada a um ciclone extratropical em alto-mar e a uma forte massa de ar frio de origem polar, considerada incomum para esta época do ano. Embora o centro do sistema atue mais intensamente nas regiões Sul e Sudeste, seus efeitos devem alcançar também áreas do sul da Bahia.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

A previsão indica aumento das condições para chuva na região sul do estado, especialmente em cidades próximas ao litoral. O avanço da frente fria também pode favorecer ventos marítimos moderados e mar mais agitado.

Neste domingo (8), o sistema atua principalmente sobre o Sul e parte do Sudeste do Brasil, onde já há previsão de pancadas de chuva com raios e queda de temperatura. Na segunda-feira (9) e terça-feira (10), a frente fria continua avançando pelo litoral do Sudeste, levando aumento de nuvens e acumulados de chuva.

Já na quarta-feira (11), o sistema deve alcançar o sul da Bahia, ampliando as condições para chuva na região.

Entre os principais impactos associados à frente fria estão:

aumento do risco de chuva moderada a forte

possibilidade de raios

ventos moderados a fortes no mar

mar agitado e risco de ressaca em áreas do litoral

maior nebulosidade e queda de temperatura

Tags:

Chuva Previsão do Tempo

