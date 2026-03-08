ASTROLOGIA

4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana

Se a semana foi pesada, este domingo traz a cura que você precisava

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a resposta que tanto buscamos não está nos livros ou nos conselhos alheios, mas no silêncio do nosso próprio peito. Este domingo, 8 de março, marca um dia de alívio profundo para quem vinha enfrentando tempestades internas. A Lua em Escorpião atua como um cirurgião emocional, removendo o que está inflamado e permitindo que a cicatrização finalmente comece. É o fim do caos para quem decide encarar a verdade.



Os signos de Gêmeos, Libra, Sagitário e Leão podem esperar por um dia de "eurecas" emocionais. Sabe aquela situação que parecia travada e te causava ansiedade? Hoje, a peça que faltava no quebra-cabeça será revelada. Pode ser através de um sonho, de uma frase lida ao acaso ou de um insight durante uma caminhada. O importante é que o peso que você sentia nos ombros começará a se dissipar, dando lugar a uma sensação de paz e resolução.

O convite do céu é para que você se permita não ser produtivo no sentido convencional. O alívio mental vem de atividades que nutrem a alma: um banho demorado, uma música que te conecte com suas memórias ou simplesmente ficar sem fazer nada. Escorpião pede que você honre suas necessidades mais íntimas. Quando paramos de lutar contra o que sentimos, a energia volta a fluir e as soluções aparecem naturalmente, sem esforço.

