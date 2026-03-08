ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional

O dia incentiva reflexões, conversas sinceras e escolhas que podem trazer mais equilíbrio entre razão e sentimentos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 8 de março, pede mais atenção às emoções e aos desejos pessoais. Alguns signos podem perceber que é hora de mudar atitudes ou deixar para trás situações que já não fazem sentido. Também é um momento favorável para fortalecer relações, reorganizar metas e buscar mais estabilidade emocional. As cores e números da sorte ajudam a atrair serenidade, proteção e boas energias.

Áries: O dia favorece conversas importantes que podem esclarecer dúvidas antigas. Confie mais na sua intuição ao tomar decisões.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Touro: Um momento propício para refletir sobre prioridades. Ajustes financeiros ajudam a manter estabilidade.

Cor da sorte: Verde escuro

Número da sorte: 16

Gêmeos: Ideias criativas podem ganhar destaque hoje. Um diálogo aberto melhora relações pessoais.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Câncer: Emoções ficam mais intensas, mas também trazem clareza. Apoio de pessoas próximas faz diferença.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: Seu carisma atrai atenção positiva. Aproveite o momento para fortalecer vínculos importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 19

Virgem: Organizar planos e compromissos traz sensação de controle. Pequenos avanços já mostram resultados.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 6

Libra: O dia favorece harmonia nas relações e momentos de conexão emocional. Um encontro pode surpreender.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Escorpião: Uma decisão importante pode surgir de forma inesperada. Confie na sua capacidade de adaptação.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Sagitário: Vontade de mudar a rotina pode trazer novas experiências. Evite agir por impulso.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Capricórnio: O foco em metas pessoais traz motivação extra. Um gesto de reconhecimento pode alegrar o dia.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Aquário: Ideias inovadoras ganham espaço e podem abrir novas portas. Valorize parcerias que tragam crescimento.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 13

Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber detalhes importantes nas relações. O dia favorece momentos de introspecção.

Cor da sorte: Roxo