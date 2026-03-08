Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de março de 2026 às 09:00
Hoje, dia 8 de março, pede mais atenção às emoções e aos desejos pessoais. Alguns signos podem perceber que é hora de mudar atitudes ou deixar para trás situações que já não fazem sentido. Também é um momento favorável para fortalecer relações, reorganizar metas e buscar mais estabilidade emocional. As cores e números da sorte ajudam a atrair serenidade, proteção e boas energias.
Áries: O dia favorece conversas importantes que podem esclarecer dúvidas antigas. Confie mais na sua intuição ao tomar decisões.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 8
Touro: Um momento propício para refletir sobre prioridades. Ajustes financeiros ajudam a manter estabilidade.
Cor da sorte: Verde escuro
Número da sorte: 16
Gêmeos: Ideias criativas podem ganhar destaque hoje. Um diálogo aberto melhora relações pessoais.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: Emoções ficam mais intensas, mas também trazem clareza. Apoio de pessoas próximas faz diferença.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Leão: Seu carisma atrai atenção positiva. Aproveite o momento para fortalecer vínculos importantes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 19
Virgem: Organizar planos e compromissos traz sensação de controle. Pequenos avanços já mostram resultados.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 6
Libra: O dia favorece harmonia nas relações e momentos de conexão emocional. Um encontro pode surpreender.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Escorpião: Uma decisão importante pode surgir de forma inesperada. Confie na sua capacidade de adaptação.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 3
Sagitário: Vontade de mudar a rotina pode trazer novas experiências. Evite agir por impulso.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9
O erro que cada signo mais comete nas relações
Capricórnio: O foco em metas pessoais traz motivação extra. Um gesto de reconhecimento pode alegrar o dia.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 7
Aquário: Ideias inovadoras ganham espaço e podem abrir novas portas. Valorize parcerias que tragam crescimento.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 13
Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber detalhes importantes nas relações. O dia favorece momentos de introspecção.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 1