Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um único signo vai atrair oportunidades e viradas impressionantes até abril de 2026

Segundo astróloga, um signo específico começa a viver uma fase de expansão, reconhecimento e oportunidades que podem transformar 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 05:00

Signos, sorte e astrologia
Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma sequência de mudanças importantes no cenário astrológico, um signo passa a se destacar quando o assunto é sorte e crescimento. A astróloga Georgina Easterbrook explicou em vídeo que, entre agora e o fim de abril de 2026, essa energia favorece especialmente um nativo do zodíaco, que começa a perceber a vida entrando nos trilhos.

Áries

De acordo com Georgina Easterbrook, nenhum signo está tão favorecido neste momento quanto você. A combinação de novas influências energéticas e o início de um novo ciclo traz impulso, visibilidade e oportunidades. "Portas vão começar a se abrir para vocês agora", afirmou a astróloga. A sensação é de estar no lugar certo, na hora certa.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Se antes seu esforço parecia ignorado, agora o reconhecimento começa a aparecer. Horas extras, dedicação e estudo deixam de passar despercebidos. Conversas estratégicas no trabalho, aproximação de pessoas influentes e até mudanças na sua rede de contatos contribuem para uma guinada importante. Aos poucos, você se torna referência e passa a ser procurado para conselhos, parcerias e decisões.

Nada acontece da noite para o dia, mas a constância faz toda a diferença. Situações inesperadas, encontros marcantes e oportunidades que parecem destino começam a surgir com mais frequência. Para a astróloga, 2026 tem tudo para ser um ano decisivo, desde que você mantenha disciplina e foco.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

E não é apenas a carreira que ganha força. A autoconfiança cresce, a postura fica mais firme e sua voz passa a ter mais peso. Falar o que pensa deixa de ser um risco e passa a ser seu maior trunfo. Isso não só abre caminhos profissionais, como também fortalece sua identidade.

Como Georgina Easterbrook lembrou, o ciclo anterior foi desafiador para você. Por isso, este novo momento funciona quase como uma recompensa. A sorte começa a caminhar ao seu lado e as conquistas tendem a refletir todo o esforço acumulado.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento

Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (8) vão influenciar sua sorte
Imagem - Quando o domingo pede coragem emocional, os 12 signos percebem que algumas verdades não podem mais ser adiadas

Quando o domingo pede coragem emocional, os 12 signos percebem que algumas verdades não podem mais ser adiadas

MAIS LIDAS

Imagem - Guarda aposentado é flagrado agredindo cachorro em elevador de prédio de luxo
01

Guarda aposentado é flagrado agredindo cachorro em elevador de prédio de luxo

Imagem - Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'
02

Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar
03

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - Segunda morte após colonoscopia com perfuração no intestino é denunciada por família
04

Segunda morte após colonoscopia com perfuração no intestino é denunciada por família