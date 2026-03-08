ASTROLOGIA

Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento

Esses signos são vistos como os mais confiáveis, leais e desejados

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 07:00

Se alguns signos carregam fama de problemáticos, outros despertam admiração quase automática. O criador conhecido como @ancientwifi7, que analisa a astrologia sob a perspectiva da cultura chinesa, contou em vídeos que quatro signos do zodíaco ocidental costumam ser os mais apreciados. Para muitos adeptos dessa visão, eles transmitem segurança, lealdade e qualidades que fazem diferença no convívio diário.

Câncer: Se Capricórnio é visto como excessivamente rígido, seu signo oposto aparece como o equilíbrio ideal. Segundo @ancientwifi7, Câncer transmite uma energia de parceiro sensível e seguro, aquele que cozinha para você, lembra da sua comida favorita e costuma pedir desculpas primeiro depois de uma briga. Pode até exagerar no cuidado às vezes, mas faz isso por instinto protetor. A principal qualidade é fazer quem está ao lado se sentir em casa.

Peixes: Embora às vezes seja criticado por parecer distraído ou sonhador demais, na astrologia chinesa Peixes é admirado justamente por essa sensibilidade. O astrólogo afirma que a intuição pisciana é impressionantemente precisa. O signo percebe mudanças de humor, capta o que não foi dito e enxerga o que está por trás das situações. Muitas pessoas que se relacionam com piscianos sentem que finalmente encontraram alguém que realmente as entende.

Escorpião: Misterioso e intenso, Escorpião pode despertar receio em alguns. Ainda assim, é um dos signos mais valorizados. De acordo com @ancientwifi7, ninguém ama com tanta profundidade quanto um escorpiano. É o tipo que protege, defende e faz sacrifícios por quem ama. Apesar da fama de fechado, a visão cultural descrita pelo criador aponta que, por trás da postura forte, existe alguém extremamente sensível e leal.

Virgem: Por fim, Virgem aparece como um dos favoritos. Mesmo sendo visto como crítico em excesso, na astrologia chinesa sua atenção aos detalhes é muito apreciada. O astrólogo comenta que virginianos têm uma postura quase maternal, organizam, orientam e estão sempre atentos ao que pode ser melhorado. Às vezes podem parecer exigentes, mas a intenção costuma ser ajudar e cuidar. A confiabilidade e o comprometimento são os grandes diferenciais.

