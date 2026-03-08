Acesse sua conta
Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento

Esses signos são vistos como os mais confiáveis, leais e desejados

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 8 de março de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Se alguns signos carregam fama de problemáticos, outros despertam admiração quase automática. O criador conhecido como @ancientwifi7, que analisa a astrologia sob a perspectiva da cultura chinesa, contou em vídeos que quatro signos do zodíaco ocidental costumam ser os mais apreciados. Para muitos adeptos dessa visão, eles transmitem segurança, lealdade e qualidades que fazem diferença no convívio diário.

Câncer: Se Capricórnio é visto como excessivamente rígido, seu signo oposto aparece como o equilíbrio ideal. Segundo @ancientwifi7, Câncer transmite uma energia de parceiro sensível e seguro, aquele que cozinha para você, lembra da sua comida favorita e costuma pedir desculpas primeiro depois de uma briga. Pode até exagerar no cuidado às vezes, mas faz isso por instinto protetor. A principal qualidade é fazer quem está ao lado se sentir em casa.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Peixes: Embora às vezes seja criticado por parecer distraído ou sonhador demais, na astrologia chinesa Peixes é admirado justamente por essa sensibilidade. O astrólogo afirma que a intuição pisciana é impressionantemente precisa. O signo percebe mudanças de humor, capta o que não foi dito e enxerga o que está por trás das situações. Muitas pessoas que se relacionam com piscianos sentem que finalmente encontraram alguém que realmente as entende.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto
Ela - Amor idealizado
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Escorpião: Misterioso e intenso, Escorpião pode despertar receio em alguns. Ainda assim, é um dos signos mais valorizados. De acordo com @ancientwifi7, ninguém ama com tanta profundidade quanto um escorpiano. É o tipo que protege, defende e faz sacrifícios por quem ama. Apesar da fama de fechado, a visão cultural descrita pelo criador aponta que, por trás da postura forte, existe alguém extremamente sensível e leal.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão
Seven – Obsessão e sombras humanas
Oldboy – Vingança e impacto emocional
Coringa – Transformação extrema
A Pele que Habito – Manipulação e controle
Drive – Silêncio, obsessão e perigo
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro
Cisne Negro – Obsessão e profundidade
O Talentoso Ripley – Identidade e controle
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Virgem: Por fim, Virgem aparece como um dos favoritos. Mesmo sendo visto como crítico em excesso, na astrologia chinesa sua atenção aos detalhes é muito apreciada. O astrólogo comenta que virginianos têm uma postura quase maternal, organizam, orientam e estão sempre atentos ao que pode ser melhorado. Às vezes podem parecer exigentes, mas a intenção costuma ser ajudar e cuidar. A confiabilidade e o comprometimento são os grandes diferenciais.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco
Spotlight – Investigação minuciosa
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio
Moneyball – Dados, método e eficiência
O Talentoso Ripley – Controle e observação
Contágio – Organização e lógica
Sicario – Estratégia e precisão
Argo – Planejamento técnico sob pressão
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Segundo @ancientwifi7, essas percepções fazem parte de interpretações culturais e não devem ser levadas como regra absoluta. Ainda assim, mostram como certos traços são valorizados quando o assunto é parceria, amizade e convivência.

Tags:

Signo Câncer Virgem Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

