Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca diz que 'toda mulher deve manter distância' de Vini Jr.; jogador reage

Influenciadora entrou em uma trend das redes sociais e brincou com o namorado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:24

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca fez uma brincadeira com o namorado, Vini Jr., ao entrar em uma trend das redes sociais. A influenciadora falou sobre "o tipo de homem que toda mulher deve manter distância" e fez graça ao citar o próprio amado. O jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira não demorou muito e reagiu à postagem da loira.

A publicação traz primeiro uma foto de Virginia sozinha, com os dizeres: "O tipo de homem que toda mulher deve manter distância". Em seguida, há a resposta: "O meu. Espero ter ajudado", brincou a empresária, que aparece na imagem ao lado de Vini. "Hahahahaha te amo", comentou o atleta.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Natal dos Famosos 2025: Virginia Fonseca e Vini Jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. publica foto com Virginia após polêmica por Reprodução
Virginia postou foto com Vini Jr. e afastou boatos de término por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 26
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução

Virginia e Vini Jr. assumiram o namoro em outubro do ano passado e, desde então, ela tem viajado com frequência para visitar o amado em Madri, na Espanha, onde ele mora e atua pelo Real Madrid. Recentemente, ela abriu o jogo sobre a possibilidade de ter filhos com o atleta. Vale lembrar que a influenciadora é mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, todos frutos do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe.

"Eu acho que sou muito nova, 26 anos, estou me relacionando com Vini. É claro, entra no relacionamento com a pessoa, a gente pensa no futuro, tudo mais. Seja o que Deus quiser", afirmou ela em entrevista ao Boa Noite, Brasil, do SBT, no sábado (7).

Leia mais

Imagem - Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

Imagem - Funcionária acusa marido de traição após compra duvidosa de Eliezer: 'Achei que tinha saído com outra mulher'; entenda

Funcionária acusa marido de traição após compra duvidosa de Eliezer: 'Achei que tinha saído com outra mulher'; entenda

Imagem - Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Redes Sociais

Mais recentes

Imagem - Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?

Dicas legais: é proibido colocar uma câmera na porta do próprio imóvel?
Imagem - O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes
Imagem - Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

Após treta, Virginia Fonseca revela se encontrou Bruna Biancardi em Paris: 'Foi o Vini Jr. que organizou'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
02

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo
03

Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo

Imagem - 4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana
04

4 signos devem confiar na sua intuição hoje (8 de março) para evitar erros na semana