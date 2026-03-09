FAMOSOS

Virginia Fonseca diz que 'toda mulher deve manter distância' de Vini Jr.; jogador reage

Influenciadora entrou em uma trend das redes sociais e brincou com o namorado

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:24

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca fez uma brincadeira com o namorado, Vini Jr., ao entrar em uma trend das redes sociais. A influenciadora falou sobre "o tipo de homem que toda mulher deve manter distância" e fez graça ao citar o próprio amado. O jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira não demorou muito e reagiu à postagem da loira.

A publicação traz primeiro uma foto de Virginia sozinha, com os dizeres: "O tipo de homem que toda mulher deve manter distância". Em seguida, há a resposta: "O meu. Espero ter ajudado", brincou a empresária, que aparece na imagem ao lado de Vini. "Hahahahaha te amo", comentou o atleta.

Virginia e Vini Jr. assumiram o namoro em outubro do ano passado e, desde então, ela tem viajado com frequência para visitar o amado em Madri, na Espanha, onde ele mora e atua pelo Real Madrid. Recentemente, ela abriu o jogo sobre a possibilidade de ter filhos com o atleta. Vale lembrar que a influenciadora é mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, todos frutos do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe.