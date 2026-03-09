Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

A semana favorece decisões inteligentes, mudanças de mentalidade sobre dinheiro e chances inesperadas de crescimento profissional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Entre os dias 9 e 15 de março, três signos podem perceber um movimento positivo nas finanças. A semana favorece novas oportunidades profissionais, ideias que podem gerar renda e decisões importantes relacionadas ao dinheiro. Embora a vontade de acelerar resultados seja grande, o período pede paciência e atenção aos detalhes. Algumas oportunidades surgem de forma inesperada, e quem estiver preparado para agir com inteligência pode dar passos importantes rumo a mais estabilidade e prosperidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O dia da sorte para cada signo nesta semana (entre 9 e 15 de março) pode trazer a virada que você estava esperando

O dia da sorte para cada signo nesta semana (entre 9 e 15 de março) pode trazer a virada que você estava esperando

Imagem - Uma virada no amor chega e 5 signos podem viver uma semana (entre 9 e 15 de março) de conexões mais fortes e relações muito mais estáveis

Uma virada no amor chega e 5 signos podem viver uma semana (entre 9 e 15 de março) de conexões mais fortes e relações muito mais estáveis

Imagem - 3 signos veem suas vidas melhorar antes do fim do Mercúrio retrógrado e descobrem que o período pode trazer avanços inesperados

3 signos veem suas vidas melhorar antes do fim do Mercúrio retrógrado e descobrem que o período pode trazer avanços inesperados

Gêmeos: A semana pode trazer oportunidades financeiras interessantes, especialmente ligadas ao trabalho ou a novos projetos. Ideias que estavam apenas no papel podem começar a ganhar forma e abrir caminhos para ganhos maiores no futuro. Este também é um bom momento para considerar novas possibilidades profissionais ou até mesmo uma atividade paralela que aumente sua renda.

Dica cósmica: Confie no seu potencial e não tenha medo de apostar em novas oportunidades.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Áries: O período pede mais atenção à forma como você lida com dinheiro. Ao organizar melhor suas prioridades e cuidar das suas metas financeiras com mais consciência, você começa a perceber resultados positivos. Pequenas mudanças na forma de administrar recursos podem gerar uma sensação maior de segurança e abrir portas para novas oportunidades de prosperidade.

Dica cósmica: Valorize o que você já conquistou enquanto constrói o próximo passo.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Aquário: Esta semana traz um convite importante para reconhecer o seu próprio valor. Você pode perceber que suas habilidades e talentos merecem mais reconhecimento, inclusive financeiro. Ao se posicionar com mais confiança, novas oportunidades podem surgir, seja em projetos, propostas profissionais ou negociações.

Dica cósmica: Reconhecer o seu valor é o primeiro passo para atrair prosperidade.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Dinheiro Áries Gêmeos Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'

BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'
Imagem - Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'
Imagem - Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja

Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
02

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
03

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja
04

Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja