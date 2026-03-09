Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma virada no amor chega e 5 signos podem viver uma semana (entre 9 e 15 de março) de conexões mais fortes e relações muito mais estáveis

Entre conversas sinceras, decisões importantes e abertura emocional, alguns signos percebem que o amor finalmente começa a fluir de forma mais leve e verdadeira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de março de 2026 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 9 e 15 de março, cinco signos podem perceber uma melhora significativa nos relacionamentos. Esse período favorece conversas importantes, decisões sobre o futuro e momentos de conexão que fortalecem os vínculos. Em vez de focar apenas em grandes planos ou expectativas, a energia da semana convida a valorizar gestos simples, carinho no dia a dia e o cuidado mútuo. Para alguns signos, isso significa aprofundar um relacionamento que já existe. Para outros, pode representar a abertura para uma nova história cheia de significado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos veem suas vidas melhorar antes do fim do Mercúrio retrógrado e descobrem que o período pode trazer avanços inesperados

3 signos veem suas vidas melhorar antes do fim do Mercúrio retrógrado e descobrem que o período pode trazer avanços inesperados

Imagem - Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento

Os 4 signos que são secretamente os favoritos na astrologia chinesa quando o assunto é relacionamento

Imagem - Um único signo vai atrair oportunidades e viradas impressionantes até abril de 2026

Um único signo vai atrair oportunidades e viradas impressionantes até abril de 2026

Virgem: Você começa a sentir uma necessidade maior de profundidade emocional nas suas relações. Se já está em um relacionamento, pode surgir o desejo de fortalecer o compromisso e se aproximar ainda mais da pessoa amada. Conversas sinceras e momentos de presença podem transformar a dinâmica entre vocês. Se estiver solteiro, este é um momento de se permitir ser visto de verdade e abrir espaço para uma conexão mais profunda.

Dica cósmica: Permita-se demonstrar vulnerabilidade, pois é isso que cria vínculos verdadeiros.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Capricórnio: O momento favorece decisões importantes no amor. Se você já está em um relacionamento, pode sentir que chegou a hora de dar um próximo passo ou de investir ainda mais no futuro a dois. Caso esteja solteiro, pode surgir uma oportunidade de conhecer alguém com potencial para algo duradouro. Depois de um período de reflexão sobre seus sentimentos, você se sente mais preparado para viver algo real.

Dica cósmica: Confie na maturidade emocional que você desenvolveu recentemente.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Gêmeos: Esta semana convida você a refletir sobre o que precisa ser deixado para trás para que o amor avance. Pensamentos ligados ao passado ou a antigas histórias podem surgir, mas com o objetivo de trazer encerramento. Conversas importantes com a pessoa amada ajudam a alinhar expectativas e fortalecer o vínculo. Liberar velhos pesos abre espaço para um relacionamento mais leve.

Dica cósmica: Deixe o passado onde ele pertence para permitir que algo novo floresça.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Escorpião: Chega um momento em que é preciso decidir o que realmente se deseja no amor. Esta semana pode trazer clareza sobre a direção de um relacionamento. Se a conexão for forte, você pode sentir vontade de se comprometer de forma mais profunda. Se estiver solteiro, sua energia começa a atrair pessoas que buscam algo mais sério e significativo.

Dica cósmica: Seja honesto sobre o tipo de amor que você realmente quer viver.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Libra: Um ciclo importante de crescimento emocional faz com que você repense a forma como se relaciona. A semana traz oportunidades de conversas profundas que podem redefinir um relacionamento atual. Ao expressar seus sentimentos com sinceridade, você cria espaço para que a relação evolua. Se estiver solteiro, assumir sua autenticidade pode atrair alguém que realmente valorize quem você é.

Dica cósmica: Não esconda sua verdade para agradar os outros.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Tags:

Signo Amor Gêmeos Virgem Libra Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'

BBB 26: Milena debocha da aparência de Jonas após procedimentos estéticos: 'Não sei se está triste, chorando ou rindo'
Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera
Imagem - Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

Virginia Fonseca revela planos de visitar Vini Jr. em hotel da Seleção durante a Copa do Mundo: 'Acho que liberam'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
02

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia
03

Frente fria traz chuva forte, queda da temperatura e mar agitado na Bahia

Imagem - Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja
04

Grazi Massafera surpreende com comentário sobre sósia de Cauã Reymond; veja