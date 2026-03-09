ORGANIZAÇÃO

Casa bonita ou feia demais pode fazer você se sentir mal, segundo a tradição chinesa

Segundo o Feng Shui, ambientes perfeitos demais podem prejudicar o fluxo de energia da casa e reduzir a sensação de conforto no dia a dia.



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:00

Ambientes impecáveis podem parecer harmoniosos, mas o Feng Shui alerta que a perfeição excessiva na decoração pode afetar o conforto emocional dentro de casa Crédito: Pexels

Ambientes minimalistas, organizados e visualmente perfeitos ganharam destaque nas redes sociais e passaram a influenciar tendências de decoração. No entanto, de acordo com os princípios do Feng Shui, essa busca por um padrão estético impecável pode produzir um resultado diferente do desejado dentro de casa.

A filosofia chinesa sustenta que espaços excessivamente controlados e rígidos na disposição de objetos podem dificultar a circulação da energia do ambiente. Esse desequilíbrio, segundo a tradição, pode impactar a sensação de conforto e o bem-estar das pessoas que vivem no local.

Feng Shui e a organização dos quartos 1 de 12

Assim, um ambiente visualmente bonito nem sempre se traduz em um espaço que favoreça tranquilidade e equilíbrio no dia a dia.

Quando a busca pela perfeição interfere no bem-estar

De acordo com a Casa Vogue, a noção contemporânea de lar ideal passou a valorizar ambientes extremamente organizados e visualmente equilibrados. Espaços minimalistas, paletas de cores neutras e móveis dispostos com precisão ganharam destaque como símbolos de sofisticação e bom gosto.

No entanto, na perspectiva do Feng Shui, harmonia não significa rigidez estética. Ambientes excessivamente controlados podem dificultar a circulação do chi, a energia vital que, segundo a tradição, precisa fluir livremente dentro da casa.

Quando esse movimento natural é interrompido, o efeito pode surgir de maneira discreta: o espaço permanece bonito e visualmente impecável, mas perde parte da sensação de conforto e acolhimento que transforma uma casa em um lugar verdadeiramente agradável de estar.



A casa como cenário

Segundo o Feng Shui, quando a casa passa a ser tratada quase como uma vitrine, surge uma pressão sutil para manter tudo sempre impecável. Ambientes planejados para parecer perfeitos o tempo todo podem acabar se afastando de sua função essencial: oferecer conforto e descanso.

Nesse contexto, qualquer mudança, como mover um objeto ou deixar marcas do uso cotidiano, pode parecer inadequada. A rotina dentro do lar começa a ser ajustada para preservar a estética do espaço.

Com o passar do tempo, essa necessidade constante de manter tudo sob controle pode gerar incômodo e tensão. Em vez de representar um refúgio, o ambiente doméstico passa a exigir atenção contínua para que a decoração permaneça intacta.

Quando a aparência vem antes do bem-estar

Em muitos lares, o desejo de alcançar uma estética impecável acaba colocando a funcionalidade em segundo plano. Sofás muito firmes, cadeiras pouco ergonômicas e uma iluminação pensada mais para fotografias do que para o uso cotidiano são situações comuns.

Embora esse tipo de composição transmita sofisticação em um primeiro olhar, a falta de conforto tende a se tornar perceptível com o tempo. Quando o ambiente não favorece o relaxamento físico, o corpo passa a reagir a esse desconforto.

Segundo os princípios do Feng Shui, a energia vital, conhecida como chi, flui com mais harmonia em espaços que realmente promovem bem-estar. Quando o corpo não consegue relaxar plenamente, a mente também encontra mais dificuldade para desacelerar e descansar.

Quando a casa perde sua identidade

Outro ponto observado pelo Feng Shui é o excesso de uniformidade na decoração. Ambientes dominados por cores neutras e móveis muito padronizados podem transmitir elegância, mas também tendem a parecer distantes e pouco acolhedores.

Sem contrastes, texturas ou objetos que revelem a história dos moradores, o espaço acaba oferecendo poucos estímulos sensoriais. Isso pode gerar uma atmosfera impessoal, que dificulta a criação de vínculo emocional com o ambiente.

Na filosofia do Feng Shui, pequenos sinais da vida cotidiana — como peças afetivas, lembranças e até certas imperfeições — ajudam a manter o fluxo de energia ativo. Esses elementos introduzem movimento, memória e autenticidade dentro da casa.

Por isso, um lar não precisa ser perfeito para cumprir bem sua função. O verdadeiro equilíbrio surge quando o espaço reflete o estilo de vida e a personalidade de quem vive ali.