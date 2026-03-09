SALVADOR

Tiros na Paralela: PM atira em pneus de ônibus após homem em surto roubar veículo

Suspeito teria saído de garagem em Lauro de Freitas e foi seguido pela polícia até a principal avenida de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:10

PMs atiraram em ônibus na Paralela Crédito: Reprodução

Quem passou pela Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (9), levou um grande susto ao ouvir uma sequência de disparos no meio do trânsito. Isso porque agentes da Polícia Militar da Bahia atiraram contra os pneus de um ônibus após um homem pegar o veículo sem autorização da Integra Plataforma em uma garagem na região de Lauro de Freitas.

De acordo com informações da TV Bahia, o homem, que seria funcionário ou ex-funcionário da empresa, estava com a farda da Integra e em surto. Ele conduziu o ônibus em direção a Salvador, sendo seguido por equipes da Polícia Militar e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Ao chegar a um trecho movimentado da avenida, no sentido centro da cidade, policiais efetuaram disparos contra os pneus do ônibus para forçar a parada do veículo e evitar possíveis acidentes, já que o tráfego era intenso e o coletivo poderia colocar outros motoristas em risco.

O ônibus foi finalmente imobilizado, mas o homem permaneceu dentro do veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar atendimento, já que ele apresentava sinais de surto psicótico. A ocorrência também mobilizou representantes da Integra, responsável pelo sistema de transporte, além de agentes de trânsito.