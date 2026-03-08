Explosivos e pregos: homens são presos com bombas caseiras em bairro de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de março de 2026 às 14:32
Dois homens foram presos, neste sábado (7), munidos com bombas caseiras em Salvador. A dupla estava na Rua do Norte, no Nordeste de Amaralina.
De acordo com a Polícia Militar, os dois indivíduos, que não tiveram os nomes e idades revelados, pertenciam a um grupo de torcedores. Eles possuíam três bombas cadeiras, um foguete e um saco de pregos.
Ao serem avistados, os homens foram interceptados e presos. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil.