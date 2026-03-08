Acesse sua conta
Explosivos e pregos: homens são presos com bombas caseiras em bairro de Salvador

Dupla integrava grupo de torcedores

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 14:32

Bombas caseiras foram apreendidas pela polícia
Bombas caseiras foram apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação/PM-BA

Dois homens foram presos, neste sábado (7), munidos com bombas caseiras em Salvador. A dupla estava na Rua do Norte, no Nordeste de Amaralina.

De acordo com a Polícia Militar, os dois indivíduos, que não tiveram os nomes e idades revelados, pertenciam a um grupo de torcedores. Eles possuíam três bombas cadeiras, um foguete e um saco de pregos.

Ao serem avistados, os homens foram interceptados e presos. O material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil.

