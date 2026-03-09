PRF flagra ônibus escolar transportando adultos para velório em cidade na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de março de 2026 às 16:12
Um ônibus escolar foi flagrado transportando adultos para um velório na Bahia. O caso foi registrado na manhã da última sexta-feira (6) em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O veículo pertence ao programa federal Caminho da Escola e é exclusivo para transporte de estudantes.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o flagrante na BR-110, cerca de 50 adultos eram levados para um velório na região central da cidade. A inspeção ainda constatou que o ônibus estava com o licenciamento anual atrasado.
Para garantir a segurança dos passageiros, os policiais acompanharam o veículo até o destino final e, depois, efetuaram a apreensão do ônibus e o recolhimento ao pátio.
PRF OPERAÇÕES
A utilização de bens públicos para fins particulares ou alheios à sua destinação legal configura, em tese, improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, conforme a PRF.
O veículo permanece apreendido até a regularização das infrações de trânsito. O caso foi comunicado ao Ministério Público Federal (MPF), que deverá abrir investigação para apurar a responsabilidade dos agentes públicos que autorizaram o uso indevido do transporte escolar.