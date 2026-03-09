Acesse sua conta
PRF flagra ônibus escolar transportando adultos para velório em cidade na Bahia

Veículo foi apreendido na BR-110

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:12

Ônibus escolar transportava cerca de 50 adultos
Ônibus escolar transportava cerca de 50 adultos Crédito: Divulgação/PRF

Um ônibus escolar foi flagrado transportando adultos para um velório na Bahia. O caso foi registrado na manhã da última sexta-feira (6) em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O veículo pertence ao programa federal Caminho da Escola e é exclusivo para transporte de estudantes. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o flagrante na BR-110, cerca de 50 adultos eram levados para um velório na região central da cidade. A inspeção ainda constatou que o ônibus estava com o licenciamento anual atrasado.

Para garantir a segurança dos passageiros, os policiais acompanharam o veículo até o destino final e, depois, efetuaram a apreensão do ônibus e o recolhimento ao pátio.

PRF apreende 477kg de entorpecentes na BR-242 por Divulgação/PRF

A utilização de bens públicos para fins particulares ou alheios à sua destinação legal configura, em tese, improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, conforme a PRF. 

O veículo permanece apreendido até a regularização das infrações de trânsito. O caso foi comunicado ao Ministério Público Federal (MPF), que deverá abrir investigação para apurar a responsabilidade dos agentes públicos que autorizaram o uso indevido do transporte escolar.

