PRF flagra ônibus escolar transportando adultos para velório em cidade na Bahia

Veículo foi apreendido na BR-110

Maysa Polcri

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:12

Ônibus escolar transportava cerca de 50 adultos Crédito: Divulgação/PRF

Um ônibus escolar foi flagrado transportando adultos para um velório na Bahia. O caso foi registrado na manhã da última sexta-feira (6) em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O veículo pertence ao programa federal Caminho da Escola e é exclusivo para transporte de estudantes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o flagrante na BR-110, cerca de 50 adultos eram levados para um velório na região central da cidade. A inspeção ainda constatou que o ônibus estava com o licenciamento anual atrasado.

Para garantir a segurança dos passageiros, os policiais acompanharam o veículo até o destino final e, depois, efetuaram a apreensão do ônibus e o recolhimento ao pátio.

A utilização de bens públicos para fins particulares ou alheios à sua destinação legal configura, em tese, improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, conforme a PRF.