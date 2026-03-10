CHUVA

Bombeiros seguem buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Rosânia Silva Borges, de 46 anos, estava em um carro com um motorista de aplicativo quando o veículo foi levado pela força da chuva



Elaine Sanoli

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:56

Rosânia desapareceu após ser arrastada pela enxurrada Crédito: Reprodução/ TV Sudoeste/ Redes sociais

Já passa de 24 horas a operação de buscas pela mulher que desapareceu durante uma enxurrada registrada na tarde da última segunda-feira (9), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Na noite desta terça-feira (11), as buscas continuam em pontos específicos da Avenida Caracas.



Equipes do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) estão mobilizadas na procura pela vítima. Dois especialistas em operações de resgate em águas rápidas, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), foram enviados ao município para reforçar a operação.

Ao longo desta terça-feira, as equipes concentraram as buscas em diferentes trechos considerados estratégicos ao longo do percurso por onde a vítima pode ter sido levada pela força da água. As varreduras foram realizadas desde o canal da Avenida Caracas até a região do parque; do parque até a Avenida Perimetral; da Perimetral até áreas abaixo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb); além de pontos próximos à Lagoa de Decantação.

Na segunda-feira, a Prefeitura de Vitória da Conquista determinou a interdição imediata do trecho crítico da Avenida Caracas como forma de garantir a segurança da população.

Localizado no bairro Jurema, o canal da Avenida Caracas enfrenta graves problemas de infraestrutura de drenagem de águas pluviais, que se intensificam durante temporais. De acordo com a gestão municipal, a galeria não suporta grandes volumes de chuva, o que ocasiona transbordamentos.

Relembre o caso

Rosânia Silva Borges, de 46 anos, é moradora do bairro Vila América. Ela é casada e tem cinco filhos — três deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mulher desapareceu na segunda-feira após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram Vitória da Conquista. Ela havia saído de casa para alterar a matrícula escolar de um dos filhos quando foi levada pela força da água.

Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um casal tenta se salvar da enxurrada enquanto o carro é levado pela correnteza. Em determinado momento, o homem parece conseguir subir em um local mais elevado, enquanto a mulher continua nadando contra a força da água.