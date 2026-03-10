Acesse sua conta
Cantor morre após acidente de moto em estrada da Bahia

Acidente ocorreu em um trecho entre os municípios de Juazeiro e Sobradinho, na madrugada do domingo (8)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:40

Cantor Sávio Martins
Crédito: Reprodução

O cantor da banda Stillus.com, de Juazeiro, no norte do estado, morreu após um acidente de trânsito. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (8), na altura do km 397 da BA-510, entre os municípios de Juazeiro e Sobradinho.

A vítima foi identificada como Sávio da Cruz Barroso, de 27 anos. No local do acidente, policiais da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Juazeiro encontraram o jovem já sem vida. As equipes acionaram os demais órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Cantor morreu após acidente de trânsito

Cantor Sávio Martins por Reprodução
Cantor Sávio Martins por Reprodução
Cantor Sávio Martins por Reprodução
Cantor Sávio Martins por Reprodução
Cantor Sávio Martins por Reprodução
Cantor Sávio Martins por Reprodução
Cantor Sávio Martins por Reprodução
1 de 7
Cantor Sávio Martins por Reprodução

Sávio conduzia uma motocicleta no momento do acidente e acabou colidindo contra um poste no canteiro central da via, de acordo com informações da TV Bahia.

Amigos e familiares lamentaram a morte do cantor. "Com profundo pesar, registramos nossos sentimentos pela perda do nosso grande artista. Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e serenidade. Que as lembranças deixadas tragam conforto aos corações", escreveu o perfil oficial da banda.

"Queria tanto que fosse mentira, irmão... Você era uma pessoa do bem, maninho, cheio de sonhos... Que Deus te coloque em um bom lugar", disse um amigo.

O corpo do cantor foi sepultado no Cemitério do Bairro João Paulo II, nesta segunda-feira (9).

