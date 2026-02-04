RISCO DE EXPLODIR

Paciente mobiliza antibombas em hospital após dar entrada com explosivo de 20cm no ânus

Homem de 24 anos foi atendido, mas retirada exigiu protocolo de segurança especial

Fernanda Varela

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:50

Um homem de 24 anos mobilizou equipes de emergência após dar entrada no hospital Rangueil, em Toulouse, no sul da França, com um projétil alojado no reto. O caso ocorreu no fim de semana e exigiu a presença de uma equipe especializada em desativação de explosivos, além do apoio do Corpo de Bombeiros, por risco potencial durante o procedimento.

Segundo informações confirmadas à Agence France-Presse, o paciente procurou atendimento médico após introduzir um objeto no reto. Durante a avaliação cirúrgica, os profissionais identificaram que se tratava de um projétil de coleção, com cerca de 20 centímetros de comprimento.

Diante da natureza do artefato, a equipe médica decidiu acionar especialistas em explosivos para acompanhar a retirada, adotando medidas preventivas para garantir a segurança de todos os envolvidos. Bombeiros também foram chamados para atuar no controle de riscos durante a operação.

Os serviços de emergência informaram que o objeto foi neutralizado antes da remoção, sem divulgar detalhes sobre o método utilizado. Um porta-voz do hospital e do Corpo de Bombeiros afirmou à AFP que não há outras informações disponíveis sobre o estado de saúde do paciente.