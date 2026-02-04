Paciente mobiliza antibombas em hospital após dar entrada com explosivo de 20cm no ânus

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:50
Um homem de 24 anos mobilizou equipes de emergência após dar entrada no hospital Rangueil, em Toulouse, no sul da França, com um projétil alojado no reto. O caso ocorreu no fim de semana e exigiu a presença de uma equipe especializada em desativação de explosivos, além do apoio do Corpo de Bombeiros, por risco potencial durante o procedimento.
Segundo informações confirmadas à Agence France-Presse, o paciente procurou atendimento médico após introduzir um objeto no reto. Durante a avaliação cirúrgica, os profissionais identificaram que se tratava de um projétil de coleção, com cerca de 20 centímetros de comprimento.
Médico
Diante da natureza do artefato, a equipe médica decidiu acionar especialistas em explosivos para acompanhar a retirada, adotando medidas preventivas para garantir a segurança de todos os envolvidos. Bombeiros também foram chamados para atuar no controle de riscos durante a operação.
Os serviços de emergência informaram que o objeto foi neutralizado antes da remoção, sem divulgar detalhes sobre o método utilizado. Um porta-voz do hospital e do Corpo de Bombeiros afirmou à AFP que não há outras informações disponíveis sobre o estado de saúde do paciente.
O episódio aconteceu na noite de 31 de janeiro, de acordo com um integrante da equipe médica que falou sob condição de anonimato. O caso foi divulgado inicialmente pelo jornal local La Dépêche du Midi.