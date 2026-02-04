Nem a cada duas semanas, nem a cada mês: veja o intervalo exato para trocar a roupa de cama e evitar alergias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17:00
Você sabia que seu corpo libera diversos fluidos e células mortas toda noite enquanto dorme? Infelizmente, esse material acumulado atrai microrganismos que podem causar sérias infecções na pele e problemas respiratórios.
A maneira como cuidamos dos lençóis impacta o conforto e o bem-estar geral da família. Consequentemente, ignorar essa limpeza pode trazer odores desagradáveis e desconfortos físicos em pouquíssimo tempo de uso.
Como melhorar qualidade do sono
O acúmulo de resíduos favorece a presença de bactérias e alérgenos nas fronhas e lençóis usados. Esses elementos costumam causar nariz entupido e olhos ardendo logo ao acordar em uma manhã qualquer.
Em crianças e pessoas alérgicas, o problema pode piorar e gerar crises respiratórias noturnas. Portanto, a manutenção adequada dos tecidos é uma questão fundamental de saúde pública dentro do seu lar.
Especialistas sugerem a lavagem semanal como a regra de ouro para a maioria das casas. Contudo, situações específicas de saúde ou clima exigem um cuidado ainda mais rigoroso com os tecidos da cama.
Se o clima estiver muito quente ou se houver suor excessivo, reduza o intervalo da troca. Em quartos bem ventilados e pouco usados, o prazo pode chegar com segurança a até quatorze dias.
Abrir as janelas por pelo menos dez minutos ajuda a renovar o ar de todo o ambiente. Essa prática simples combate a proliferação de germes que se escondem entre as fibras da roupa de cama.
Utilizar acessórios como protetores de colchão também facilita muito a rotina de limpeza doméstica. Assim, você protege sua saúde e o bem-estar familiar sem transformar a tarefa em um fardo impossível.
Você também pode gostar de saber porque arrumar a cama pela manhã pode melhorar sua saúde.