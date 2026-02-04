Acesse sua conta
Internauta diz que família de Isabel Veloso é impedida de ver o filho da influenciadora

Mulher se identifica como amiga da irmã de Isabel Veloso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:25

Arthur é fruto do relacionamento de Isabel Veloso e Lucas Borbas
Arthur é fruto do relacionamento de Isabel Veloso e Lucas Borbas Crédito: Reprodução | Instagram

Uma internauta expôs nesta quarta-feira (4), nos comentários de um post que a família de Isabel Veloso, falecida em 10 de janeiro deste ano por causa de complicações de um linfoma de Hodgkin, não estaria tendo contato com Arthur, de 1 ano, fruto do relacionamento da influenciadora com Lucas Borbas, viúvo dela.

Uma mulher que se identificou como amiga da irmã de Isabel Veloso, Renata Veloso, afirmou que a família materna estaria impedida de ver a criança, e que além disso, a irmã e a mãe estariam sendo ignoradas em todas as tentativas de contato.

Leia mais

Imagem - Isabel Veloso falou sobre a morte: 'Momento de alívio'

Isabel Veloso falou sobre a morte: 'Momento de alívio'

Imagem - Da descoberta ao último transplante: relembre a trajetória de Isabel Veloso, que morreu de câncer aos 19 anos

Da descoberta ao último transplante: relembre a trajetória de Isabel Veloso, que morreu de câncer aos 19 anos

Imagem - Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

“Eu sou amiga da irmã de Isabel há mais de 10 anos. E sim, ela está proibida de ver o neném, e a mãe delas está sendo ignorada em todas as tentativas de ver o neném. Eles não estão mais morando em cidades diferentes, e elas não podem ver o Arthur. A mãe de Isabel ficou com ela no hospital desde o início de tudo, desde antes de ela ser famosa. É um absurdo ela falar que a família materna não ajuda com nada sendo que nem contato com elas ele se dá ao trabalho”, criticou a internauta no comentário.

Isabel Veloso e Lucas Borbas se casaram em abril de 2024, em uma cerimônia emocionante ao ar livre, após o civil realizado dias antes. A união foi um sonho realizado da influenciadora, diagnosticada com câncer terminal, que celebrou o amor e a vida com transmissão ao vivo, comovendo a web e atraindo milhares de espectadores.

Nascida no Paraná, Isabel Veloso faleceu aos 19 anos. Diagnosticada com câncer ainda na adolescência, tornou-se símbolo de resiliência ao viver cuidados paliativos, casar-se e compartilhar sua rotina com otimismo mesmo após prognósticos de poucos meses de vida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tags:

Isabel Veloso Lucas Borbas

