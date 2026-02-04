SAIBA DETALHES

Internauta diz que família de Isabel Veloso é impedida de ver o filho da influenciadora

Mulher se identifica como amiga da irmã de Isabel Veloso

Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:25

Arthur é fruto do relacionamento de Isabel Veloso e Lucas Borbas Crédito: Reprodução | Instagram

Uma internauta expôs nesta quarta-feira (4), nos comentários de um post que a família de Isabel Veloso, falecida em 10 de janeiro deste ano por causa de complicações de um linfoma de Hodgkin, não estaria tendo contato com Arthur, de 1 ano, fruto do relacionamento da influenciadora com Lucas Borbas, viúvo dela.

Uma mulher que se identificou como amiga da irmã de Isabel Veloso, Renata Veloso, afirmou que a família materna estaria impedida de ver a criança, e que além disso, a irmã e a mãe estariam sendo ignoradas em todas as tentativas de contato.

“Eu sou amiga da irmã de Isabel há mais de 10 anos. E sim, ela está proibida de ver o neném, e a mãe delas está sendo ignorada em todas as tentativas de ver o neném. Eles não estão mais morando em cidades diferentes, e elas não podem ver o Arthur. A mãe de Isabel ficou com ela no hospital desde o início de tudo, desde antes de ela ser famosa. É um absurdo ela falar que a família materna não ajuda com nada sendo que nem contato com elas ele se dá ao trabalho”, criticou a internauta no comentário.

Isabel Veloso e Lucas Borbas se casaram em abril de 2024, em uma cerimônia emocionante ao ar livre, após o civil realizado dias antes. A união foi um sonho realizado da influenciadora, diagnosticada com câncer terminal, que celebrou o amor e a vida com transmissão ao vivo, comovendo a web e atraindo milhares de espectadores.

