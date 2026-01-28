Acesse sua conta
Namorados? Isabelle Drummond é vista com filho de Caetano Veloso e chama atenção

Atriz que está em ‘Coração Acelerado’ foi vista com Zeca Caetano em show do cantor de MPB

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:22

Zeca Veloso e Isabelle Drummond
Zeca Veloso e Isabelle Drummond Crédito: Reprodução | Instagram

Após um hiato de sete anos, Isabelle Drummond voltou a TV, em “Coração Acelerado”, nova novela das sete, mas também já tem chamado atenção fora das telas por causa de um suposto affair.

A atriz foi flagrada com o filho de Caetano Veloso, Zeca Veloso, e alimentou rumores nas redes sociais. Os dois foram juntos assistir a um show do cantor de MPB no último domingo (25). Antes desse momento, Isabelle estava viajando por Salvador (BA).

Nos bastidores da apresentação de Caetano, a atriz publicou uma foto sentada sozinha na janela e em clima descontraído, e Zeca Veloso repostou a publicação.

Zeca Veloso repostou publicação de Isabelle Drummond
Zeca Veloso repostou publicação de Isabelle Drummond Crédito: Reprodução | Instagram

Os fãs começaram a especular que o casal já estava formado. Até o momento, os dois não se pronunciaram, criando um clima de privacidade. Vale lembrar que Isabelle costuma ser discreta com a vida pessoal, como quando namorou com Tiago Iorc.

