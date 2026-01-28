Virginia sai do SBT e deixa programação de sábado na emissora, diz colunista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:19
Após a saída de Cariúcha do SBT, os bastidores da emissora voltaram a ficar movimentado nesta quarta-feira (28). Começou a circular boatos sobre a saída também de Virginia, que apresenta o “Sabadou com Virginia”.
De acordo com informação divulgada pelos jornalista Flávio Ricco e Luiz Henrique Oliveira, do portal LeoDias, os rumores passaram a ganhar força internamente. Fontes próximas a coluna, confirmaram que a atração não deve dar continuidade, apesar da decisão não ter sido comunicada de maneira oficial a equipe da influenciadora.
Virginia Fonseca
Ainda segundo a coluna, até o momento, os profissionais que trabalham no programa seguem sem qualquer aviso formal. Inclusive, a produção está organizada para retornar às gravações de conteúdos diários no dia 24 de fevereiro.
Um dos principais motivos suspeitos são os projetos pessoais da empresária, que neste ano ainda assume o posto de rainha de bateria da Grande Rio. O “Sabadou com Virginia” se consolidou como um dos principais programas da grade do SBT no último ano, e os números de audiência registrados pela atração vinham agradando a diretoria da emissora.