Virginia sai do SBT e deixa programação de sábado na emissora, diz colunista

Influenciadora deixará o “Sabadou com Virginia” e continua com projetos pessoais

Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:19

Equipe de Virginia ainda não foi informada sobre decisão Crédito: Reprodução | Instagram

Após a saída de Cariúcha do SBT, os bastidores da emissora voltaram a ficar movimentado nesta quarta-feira (28). Começou a circular boatos sobre a saída também de Virginia, que apresenta o “Sabadou com Virginia”.

De acordo com informação divulgada pelos jornalista Flávio Ricco e Luiz Henrique Oliveira, do portal LeoDias, os rumores passaram a ganhar força internamente. Fontes próximas a coluna, confirmaram que a atração não deve dar continuidade, apesar da decisão não ter sido comunicada de maneira oficial a equipe da influenciadora.

Ainda segundo a coluna, até o momento, os profissionais que trabalham no programa seguem sem qualquer aviso formal. Inclusive, a produção está organizada para retornar às gravações de conteúdos diários no dia 24 de fevereiro.