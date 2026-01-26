BASTIDORES DA TV

Cariúcha comunica saída do SBT e decisão pega direção de surpresa após férias

Apresentadora avisou que não pretende seguir na emissora e contrato termina ainda este mês

Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 19:45

Cariúcha Crédito: Reprodução

O retorno de Cariúcha das férias não foi nada protocolar. Assim que voltou à rotina, a apresentadora avisou à direção do SBT que não tem interesse em renovar seu contrato com a emissora, decisão que causou impacto imediato nos bastidores. O vínculo atual se encerra até o fim deste mês, o que deve marcar a despedida da artista do canal.

Figura constante no Fofocalizando e também presente no elenco do Programa do Ratinho, Cariúcha vinha ganhando cada vez mais espaço e relevância na programação. Justamente por isso, a escolha surpreendeu executivos e colegas, que enxergavam nela um dos nomes em crescimento dentro da casa.

A informação circulou primeiro nos bastidores da televisão e foi confirmada por fontes ligadas à produção e divulgada pelo Notícia da TV. Internamente, a avaliação é de que a apresentadora vivia um bom momento profissional no SBT, tanto que chegou a ser considerada para novos projetos e até para assumir atrações de maior protagonismo.

Cariúcha 1 de 5

Até agora, a emissora não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Pessoas próximas à negociação, porém, não descartam totalmente uma mudança de cenário, já que Cariúcha já havia demonstrado insatisfação em outros momentos e acabou permanecendo após conversas internas.

Nos últimos meses, a apresentadora passou a refletir sobre os rumos da carreira e sobre como sua imagem vinha sendo associada às polêmicas comentadas diariamente no Fofocalizando. A preocupação com a relação com outros artistas teria pesado em suas decisões mais recentes.

Ainda não há informações sobre os motivos finais que levaram ao pedido de desligamento nem sobre futuros projetos. O que se sabe é que Cariúcha segue determinada a buscar novos desafios e nunca escondeu o desejo de comandar um programa próprio, fora do formato de comentários e fofocas.