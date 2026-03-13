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Vanessa Lopes revela diagnóstico de IST transmitida por ex-namorado na adolescência

Em entrevista ao “Pod Delas”, influenciadora relembrou episódio delicado que decidiu contar em sua autobiografia

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:22

Vanessa Lopes concede entrevista ao
Vanessa Lopes concede entrevista ao "Pod Delas" e revela diagnóstico de IST na adolescência Crédito: Reprodução/ Youtube

A influenciadora Vanessa Lopes concedeu entrevista ao podcast “Pod Delas” na última quinta-feira (12), onde relatou um episódio delicado vivido durante a adolescência, antes do início de sua trajetória nas redes sociais. Ela revelou ter contraído uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) de um ex-namorado quando tinha 17 anos.

Vanessa decidiu relembrar o ocorrido em sua autobiografia, “A Dança da Vida nas Redes”. Ao ser questionada sobre qual trecho teve mais receio de expor no livro, declarou às apresentadoras: "Tem um episódio que eu falo sobre o cuidado com a sexualidade, com o uso de camisinha e tudo mais, que foi um episódio que eu guardei durante muito tempo da minha vida".

A influenciadora comentou que, apesar do medo do julgamento, considerou que o relato poderia servir de alerta para as mulheres que a acompanham. "Eu realmente tinha muito medo de contar para as pessoas, porque é um assunto muito delicado, mas também já estava cansada de guardar esse tipo de coisa porque eu sabia que poderia dar uma luz para outras meninas que tivessem curiosidade sobre esses assuntos.”

“Foi um momento muito, muito difícil da minha vida, que eu conto no livro, então prefiro deixar no livro. Falo de um episódio que eu tive com a pessoa que eu me relacionei e foi realmente muito difícil de falar, mas depois que falei fiquei bem livre", contou.

A pedido das apresentadoras, ela detalhou como ocorreu a contração da infecção: "Tive relações com um namorado uma vez e ele acabou pegando uma doença com alguma pessoa antes de me namorar, e quando ele passou para mim, tive complicações e tive que ser internada".

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes por Redes sociais
Vanessa Lopes por Reprodução
Vanessa Lopes no Altas Horas por Reprodução/TV Globo
Vanessa Lopes por TV Globo
Vanessa Lopes por Reprodução/TV Globo
Vanessa Lopes conversa com Wanessa Camargo por globo
Vanessa Lopes sentiu a saída de Pizane e caiu no choro: "Não estou entendendo nada" por Reprodução/Globo
Vanessa Lopes por Reprodução
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Vanessa Lopes por Redes sociais

Vanessa explicou que, pelo fato de ter ocorrido antes de sua vida pública, o receio da desaprovação do público era grande. Atualmente com 24 anos, ela refletiu: "Isso foi até antes de trabalhar com internet, era mais nova ainda, acho que tinha 17 anos de idade. Então foi algo que eu pensei: 'Poxa, eu poderia ser julgada [ao falar disso]'. Mas ao mesmo tempo que eu pensei em ser julgada, pensei em quantas meninas têm dúvida sobre coisas [relacionadas à sexualidade] ou já passaram por algo que não conseguiram falar com alguém, que tiveram medo de buscar ajuda."

"Se eu não tivesse descoberto, ou buscado ajuda, teria sido muito pior. Esse tempo que eu fiquei internada, eu ajudei a evitar algo que teria sido horrível para mim, teria sido a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida”, confessou, destacando a importância do suporte médico imediato para evitar o agravamento do quadro.

A influenciadora também ressaltou o apoio de seus pais, os empresários Lica Lopes e Alisson Ramalho, durante todo o processo, do diagnóstico ao tratamento: "Foi mais fácil, foi todo mundo junto. Eles preferiam estar presente em tudo de errado que eu fizesse, do que não estar".

Vanessa Lopes tornou-se conhecida nas redes sociais por seus conteúdos de dança e cotidiano, acumulando mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. Em 2024, participou do Big Brother Brasil como integrante do grupo Camarote, mas optou pela desistência do programa ao apertar o botão.

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