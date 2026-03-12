BBB 26

Alberto Cowboy já teve carreira solo e dupla sertaneja com a cantora Cleo Araújo

Participante relembrou trajetória artística durante a festa do líder na última quarta-feira (11)

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:29

Alberto formou dupla sertaneja "Cleo e Cowboy" Crédito: Reprodução/ Instagram

O participante do Big Brother Brasil 2026, Alberto Cowboy, possui um histórico no cenário musical. Na liderança dupla desta semana, o tema da festa, que ocorreu na noite da última quarta-feira (11), fez referência às trajetórias dos participantes e contou com instrumentos para relembrar essa parte artística de sua carreira.

Após deixar o BBB 7, edição na qual foi considerado o vilão, Alberto investiu na carreira de cantor e realizou aulas de canto por cerca de um ano antes de lançar o álbum "Decida", em 2010.

"Todas as músicas falam de amor, de uma forma ou de outra", contou ele ao Extra na época. Vale destacar que a família de Cowboy possui forte ligação com a música, já que o confinado é primo da dupla sertaneja Victor & Leo.

"Sempre gostei de música, mas nunca fui profissional. Quando fui ao 'Domingão do Faustão', ele me pediu para cantar. Aí, meus fãs começaram a me cobrar um CD. Era uma brincadeira que foi ficando séria. Pensei: 'Até que não sou ruim, não!'", comentou na mesma entrevista.

Em 2020, o participante também tentou emplacar a dupla sertaneja Cleo e Cowboy, ao lado da cantora Cleo Araújo. O projeto previa a gravação de um DVD e uma turnê, mas os planos foram cancelados em decorrência da pandemia de Covid-19.

No BBB 26, em conversa com seu aliado Jonas Sulzbach, Cowboy relembrou o período da dupla e explicou por que não retomaram o projeto posteriormente.

"Cada um foi caçar outra coisa, aí, deu aquela esfriada no projeto. Mas tem umas músicas gravadas que são muito boas", comentou Cowboy com Jonas.