Pai de Melody assume namoro com influenciadora de 22 anos após barraco com a ex em academia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de março de 2026 às 20:36
Thiago Abreu, conhecido como Belinho, pai e empresário da cantora Melody, assumiu nesta quinta-feira (12) o namoro com a influenciadora e radialista Kamila Jansen, de 22 anos. O relacionamento veio à tona um dia após uma confusão envolvendo o empresário e a ex-namorada em uma academia em São Paulo.
Segundo Belinho, a ex-companheira Karen Martins teria invadido o local após descobrir o novo relacionamento. Ele afirma que a mulher passou por baixo da catraca da academia e partiu para agressões contra ele e contra a atual namorada.
Kamila Jansen
O empresário também relatou que, depois da confusão dentro do estabelecimento, Karen foi até o estacionamento e danificou sua Porsche, avaliada em cerca de R$ 1 milhão. De acordo com ele, o prejuízo causado no veículo seria de aproximadamente R$ 300 mil.
Belinho contou ainda que precisou procurar atendimento médico após a briga e registrou boletim de ocorrência contra a ex-namorada.
Karen Martins também se pronunciou nas redes sociais sobre o episódio. Na publicação, afirmou que viveu abusos psicológicos, financeiros e dependência emocional durante o relacionamento, mas reconheceu que errou ao reagir daquela forma. “Não me orgulho da minha atitude. Eu errei, foi muito feio o que eu fiz e reconheço isso com muita humildade”, escreveu.
Belinho tem 42 anos e é pai de cinco filhos. Além de Melody, de 19 anos, ele também é pai de Bella Angel, de 22, Mika, de 6, Ayla, de 7, e Gabriella, de 20.