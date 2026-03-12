Acesse sua conta
Virginia Fonseca passa mal na Espanha, vai à emergência e descobre que contraiu vírus

Influenciadora contou nas redes sociais que contraiu o vírus da filha Maria Alice após chegar a Madri

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:20

Equipe de Virginia ainda não foi informada sobre decisão
Equipe de Virginia ainda não foi informada sobre decisão Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta quinta-feira (12) que precisou procurar atendimento de emergência após passar mal durante viagem a Madri, na Espanha. Segundo ela, o problema foi causado por uma virose que teria contraído da filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos.

A empresária viajou à capital espanhola para acompanhar compromissos pessoais e acabou surpreendida pelo mal-estar logo após chegar ao país. Nas redes sociais, Virginia contou que os sintomas apareceram rapidamente e desabafou sobre o desconforto. “Vontade de golfar”, escreveu ao comentar o estado de saúde.

Antes da viagem, Maria Alice já apresentava sinais da virose, o que inclusive provocou atraso no embarque de Virginia na quarta-feira (11). Além dela, os outros dois filhos da influenciadora, Maria Flor e José Leonardo, também tiveram episódios de enjoo.

Por causa do quadro de saúde das crianças, os três permaneceram no Brasil sob os cuidados do pai, o cantor Zé Felipe, enquanto Virginia seguiu viagem para cumprir a agenda no exterior.

Mesmo com o susto, a influenciadora tratou a situação com bom humor ao falar com os seguidores. Em uma publicação, ela brincou ao confirmar que havia pegado a virose da filha e afirmou que está em repouso enquanto se recupera do mal-estar.

